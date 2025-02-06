Як правильно класти накладку на унітаз? 90% людей роблять це неправильно

Одноразові накладки на унітаз створені для гігієни та захисту від бактерій у громадських туалетах. Однак багато людей використовують їх неправильно, що зводить нанівець їхню ефективність.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про важливі правила використання накладок на унітаз, які більшість людей ігнорують.
Найчастіша помилка, яку роблять люди при використанні одноразових накладок на унітаз - це неправильне розташування ярличка, який знаходиться в центрі.
Хтось повністю відкриває цей ярличок, хтось заправляє його в унітаз, а хтось загортає його зовні.
І ще одна помилка - класти водорозчинні накладки на мокре сидіння. Вони будуть всотувати вологу і швидко стануть мокрі.
Одноразова накладка являє собою квадратне або прямокутне паперове полотно, яке розстилається на обідок унітаза.
1. Перед використанням накладки від неї потрібно відокремити ярличок, розташований у центральній частині, та виділений по контуру криволінійними надрізами.
2. Для цього слід розірвати три тонкі перетинки, які з'єднують ярличок з основним полотном. Останню, широку перетинку, чіпати не потрібно.
3. Розкладіть накладку на унітаз так, щоб основне полотно лежало на кружку, а ярличок опинився всередині, біля зливного отвору.
Більшість з накладок - водорозчинні, тому вони моментально всотують вологу і після використання їх можна змити в унітаз. Потік води захопить накладку за ярличок та легко змиє зі всім іншим. Саме тому важливо розташувати накладку та ярличок правильно.
Існує два види накладок - водорозчинні та водостійкі. Водорозчинні нагадують м'який туалетний папір, а водостійкі мають більш щільну та жорстку структуру.
Важливо! Водостійкі накладки змивати в унітаз не можна, бо вони можуть засмітити каналізацію. При розгортанні такої накладки ярличок потрібно відірвати повністю, а після використання - викинути накладку у смітник.
Правильне використання одноразових накладок допоможе вам уникнути зайвого контакту з бактеріями та почуватися впевнено у будь-якому громадському туалеті.
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