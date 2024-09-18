Як позбутися неприємного запаху з туалету: 11 простих способів

Неприємний запах з туалету - поширена проблема, яка може з'являтися і зникати з часом. Попри різноманіття причин, деякі способи можуть допомогти замаскувати або навіть усунути неприємний аромат.

Почистити витяжку

Запах у ванній кімнаті може залишатися стійким навіть після глибокого прибирання, і причиною цього може бути неправильна вентиляція у ванній кімнаті.

Адже вентиляція має забезпечувати циркуляцію повітря та допомагати видаляти неприємні запахи. Проте, якщо не чистити фільтри регулярно, на них накопичується пил, який перешкоджає роботі пристрою.

Поставити коробочку з содою на бачок

Харчова сода швидко розчиняється, дезодорує, а її абразивні властивості допомагають легко позбутися плям і жиру.

Якщо ви поставите чашку соди на полицю або над змивним бачком, то поступово помітите, як вона нейтралізує запах у ванній кімнаті. Дії соди вистачить на місяць, після чого доведеться її замінити.

Помити унітаз з оцтом

Білий оцет не лише усуває запах у ванній кімнаті, але й може усунути мінеральні відкладення в туалеті та каналізації. Також оцтом можна прочистити фільтри кранів, що робить його одним з трьох найкращих інгредієнтів для ведення домашнього господарства.

Залити в бачок мийний засіб

Щоб дезодорувати бачок, радять влити в нього кілька столових ложок рідкого мила, пів склянки білого оцту або пів склянки харчової соди. Втім, краще спочатку змішати інгредієнти суміші в окремій мисці.

Почистити унітаз з содою

Якщо соду використати для очищення унітаза, вона може видалити складні плями. Крім цього, вона натуральна і нетоксична, її також можна використовувати для видалення бруду з плитки на підлозі та стінах.

Почистити унітаз з оцтом і сіллю

Для більш ефективного очищення унітаза від запаху, радять зробити пасту з оцту та солі. Для цього ці інгредієнти слід змішати у пропорції 4:1, а потім ретельно натерти поверхні. Перед тим, як змивати засіб, зачекайте, щоб оцет подіяв.

Додати декілька крапель лимона

Лимон має кислотні властивості та приємний запах, що забезпечує комплексне очищення.

Цей чудодійний інгредієнт, який зазвичай з'являється на кухні з початком прохолодного сезону, може усунути неприємний запах у ванній кімнаті. Просто розріжте лимон навпіл, вичавіть сік і збризніть рідиною унітаз.

Використати ефірну олію

Простим рішенням для швидкого маскування запаху є використання ефірних олій. Аромат цих олій тримається у ванній кімнаті довше, ніж будь-який освіжувач повітря.

Тому використовуйте дифузор або просто розкладіть ватні кульки, змочені в ефірних оліях, щоб зробити туалет та ванну кімнату ароматними. Найкраще обирати сильно дезінфекційний ефірні олії, такі як лемонграс, чайне дерево, евкаліпт, чебрець або м'ята перцева.

Ці ефірні олії також можна додати в домашній оцтовий, лимонний або содовий спрей, щоб замаскувати запах мийних засобів.

Поставити ароматичні свічки

Існує багато органічних і нетоксичних свічок для використання у ванних кімнатах. Крім того, що вони створюють заспокійливу атмосферу, ароматичні свічки можуть миттєво замаскувати запах у ванній кімнаті і вивести вас із незручних ситуацій перед гостями.

Поставити рослини

Однією з основних причин неприємного запаху з туалету є підвищена вологість в приміщенні. Окрім вологопоглинальних речовин, ви також можете розмістити в туалеті папороть і лілії. Вони є природним та гарним способом позбутися запаху в туалеті.

Покласти вугілля

Деревне вугілля є чудовим осушувачем повітря, усуваючи таким чином одну з причин неприємного запаху у туалеті. Воно поглинає вологу, а також шкідливі хімічні речовини, що містяться в повітрі.

Щоб мати можливість повторно використовувати вугілля як засіб для усунення запахів, просушіть го під сонячними променями.