Как правильно класть накладку на унитаз? 90% людей делают это неправильно

Одноразовые накладки на унитаз созданы для гигиены и защиты от бактерий в общественных туалетах. Однако многие люди используют их неправильно, что сводит на нет их эффективность.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о важных правилах использования накладок на унитаз, которые большинство людей игнорируют.
Самая частая ошибка, которую делают люди при использовании одноразовых накладок на унитаз - это неправильное расположение ярлычка, который находится в центре.
Кто-то полностью открывает этот ярлычок, кто-то заправляет его в унитаз, а кто-то заворачивает его снаружи.
И еще одна ошибка - класть водорастворимые накладки на мокрое сиденье. Они будут впитывать влагу и быстро станут мокрые.
Одноразовая накладка представляет собой квадратное или прямоугольное бумажное полотно, которое расстилается на ободок унитаза.
1. Перед использованием накладки от нее нужно отделить ярлычок, расположенный в центральной части, и выделенный по контуру криволинейными надрезами.
2. Для этого следует разорвать три тонкие перепонки, которые соединяют ярлычок с основным полотном. Последнюю, широкую перепонку, трогать не нужно.
3. Разложите накладку на унитаз так, чтобы основное полотно лежало на кружке, а ярлычок оказался внутри, возле сливного отверстия.
Большинство из накладок - водорастворимые, поэтому они моментально впитывают влагу и после использования их можно смыть в унитаз. Поток воды захватит накладку за ярлычок и легко смоет со всем остальным. Именно поэтому важно расположить накладку и ярлычок правильно.
Существует два вида накладок - водорастворимые и водостойкие. Водорастворимые напоминают мягкую туалетную бумагу, а водостойкие имеют более плотную и жесткую структуру.
Важно!!! Водостойкие накладки смывать в унитаз нельзя, так как они могут засорить канализацию. При развертывании такой накладки ярлычок нужно оторвать полностью, а после использования - выбросить накладку в мусорку.
Правильное использование одноразовых накладок поможет вам избежать лишнего контакта с бактериями и чувствовать себя уверенно в любом общественном туалете.
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