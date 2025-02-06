Як правильно класти накладку на унітаз? 90% людей роблять це неправильно

Одноразові накладки на унітаз створені для гігієни та захисту від бактерій у громадських туалетах. Однак багато людей використовують їх неправильно, що зводить нанівець їхню ефективність.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про важливі правила використання накладок на унітаз, які більшість людей ігнорують.

Найпоширеніші помилки при використанні накладок на унітаз

Найчастіша помилка, яку роблять люди при використанні одноразових накладок на унітаз - це неправильне розташування ярличка, який знаходиться в центрі.

Хтось повністю відкриває цей ярличок, хтось заправляє його в унітаз, а хтось загортає його зовні.

І ще одна помилка - класти водорозчинні накладки на мокре сидіння. Вони будуть всотувати вологу і швидко стануть мокрі.

Як правильно класти накладку?

Одноразова накладка являє собою квадратне або прямокутне паперове полотно, яке розстилається на обідок унітаза.

1. Перед використанням накладки від неї потрібно відокремити ярличок, розташований у центральній частині, та виділений по контуру криволінійними надрізами.

Як правильно класти накладку на унітаз (скріншот)

2. Для цього слід розірвати три тонкі перетинки, які з'єднують ярличок з основним полотном. Останню, широку перетинку, чіпати не потрібно.

3. Розкладіть накладку на унітаз так, щоб основне полотно лежало на кружку, а ярличок опинився всередині, біля зливного отвору.

Більшість з накладок - водорозчинні, тому вони моментально всотують вологу і після використання їх можна змити в унітаз. Потік води захопить накладку за ярличок та легко змиє зі всім іншим. Саме тому важливо розташувати накладку та ярличок правильно.

Інструкція з використання накладки на унітаз (скриншот)

Додаткові поради

Існує два види накладок - водорозчинні та водостійкі. Водорозчинні нагадують м'який туалетний папір, а водостійкі мають більш щільну та жорстку структуру.

Важливо! Водостійкі накладки змивати в унітаз не можна, бо вони можуть засмітити каналізацію. При розгортанні такої накладки ярличок потрібно відірвати повністю, а після використання - викинути накладку у смітник.

Правильне використання одноразових накладок допоможе вам уникнути зайвого контакту з бактеріями та почуватися впевнено у будь-якому громадському туалеті.