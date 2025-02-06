Как правильно класть накладку на унитаз? 90% людей делают это неправильно

Одноразовые накладки на унитаз созданы для гигиены и защиты от бактерий в общественных туалетах. Однако многие люди используют их неправильно, что сводит на нет их эффективность.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о важных правилах использования накладок на унитаз, которые большинство людей игнорируют.

Самые распространенные ошибки при использовании накладок на унитаз

Самая частая ошибка, которую делают люди при использовании одноразовых накладок на унитаз - это неправильное расположение ярлычка, который находится в центре.

Кто-то полностью открывает этот ярлычок, кто-то заправляет его в унитаз, а кто-то заворачивает его снаружи.

И еще одна ошибка - класть водорастворимые накладки на мокрое сиденье. Они будут впитывать влагу и быстро станут мокрые.

Как правильно класть накладку?

Одноразовая накладка представляет собой квадратное или прямоугольное бумажное полотно, которое расстилается на ободок унитаза.

1. Перед использованием накладки от нее нужно отделить ярлычок, расположенный в центральной части, и выделенный по контуру криволинейными надрезами.

Как правильно класть накладку на унитаз (скриншот)

2. Для этого следует разорвать три тонкие перепонки, которые соединяют ярлычок с основным полотном. Последнюю, широкую перепонку, трогать не нужно.

3. Разложите накладку на унитаз так, чтобы основное полотно лежало на кружке, а ярлычок оказался внутри, возле сливного отверстия.

Большинство из накладок - водорастворимые, поэтому они моментально впитывают влагу и после использования их можно смыть в унитаз. Поток воды захватит накладку за ярлычок и легко смоет со всем остальным. Именно поэтому важно расположить накладку и ярлычок правильно.

Инструкция по использованию накладки на унитаз (скриншот)

Дополнительные советы

Существует два вида накладок - водорастворимые и водостойкие. Водорастворимые напоминают мягкую туалетную бумагу, а водостойкие имеют более плотную и жесткую структуру.

Важно!!! Водостойкие накладки смывать в унитаз нельзя, так как они могут засорить канализацию. При развертывании такой накладки ярлычок нужно оторвать полностью, а после использования - выбросить накладку в мусорку.

Правильное использование одноразовых накладок поможет вам избежать лишнего контакта с бактериями и чувствовать себя уверенно в любом общественном туалете.