Як правильно дресирувати кота. 5 корисних команд

Ніжно

Важливо навчити вашу кішку сприймати руки як джерело позитивних емоцій та нагород. Щоб кішка поводилася ніжно, можна нанести на пальці або тильну сторону долоні трохи ласощів, наприклад, спеціальної пасти.

Коли кішка починає облизувати руку, повторюйте слово «ніжно». Якщо вона намагається кусати або щипати, спокійно приберіть руку, даючи зрозуміти, що така поведінка небажана. Це допоможе кішці зрозуміти, що облизування приносить винагороду, а агресія - ні.

Гра "Знайди це"

Почніть з того, що киньте ласощі вашій кішці, і коли вона почне стежити за кидком, додайте команду "Знайди це". Це простий спосіб розвинути її увагу. Потім можна ускладнити гру, використовуючи контейнери або навіть свої руки, щоб приховати ласощі.

Якщо кішка починає дряпати чи кусати, м'яко скажіть "ніжно", спонукаючи її до лагідності за допомогою краплі котячої пасти. Як тільки вона обережно доторкнеться лапою або лизне руку, покажіть їй сховані ласощі як нагороду.

Команда "Ціль"

Для цієї вправи можна використовувати спеціальну мішень або просто вказати пальцем. Піднесіть мішень на відстань кількох сантиметрів від носа кішки, і коли вона торкнеться її, нагородіть ласощами.

Після кількох успішних спроб, коли кішка буде впевнено рухатися до мішені, додайте команду "Ціль". Це допоможе закріпити поведінку і зробити дресування ще ефективнішим.

Команда "Сидіти"

Щоб навчити вашу кішку команді "сидіти", почніть з того, що нагороджуйте її кожного разу, коли вона сідає сама по собі. Це допоможе кішці зрозуміти, що сидіння приносить винагороду. Коли ви помітите, що вона частіше сідає, спробуйте додати команду "сидіти".

Далі використовуйте паличку або ваш палець, щоб заманити кішку в положення сидячи. Коли вона виконає команду, клацніть клікером і дайте ласощі. З часом починайте зменшувати кількість клацань, використовуючи їх лише для найкращих виконань.

Уривчасті нагороди стануть ефективним інструментом навчання - якщо ваша кішка не знає, коли отримає нагороду, вона буде частіше виконувати команду.

Команда "На килимку" і "Залишатися"

Для навчання вашої кішки командам "на килимку" і "залишатися" спочатку підготуйте спеціальний килимок. Це може бути плоский килимок, рушник або тканинна серветка, яку ви розмістите на стійкій поверхні, наприклад, на столі чи дивані. Кішки природно цікаві, тому, коли ваша кішка підійде до килимка, клацніть і нагородіть її ласощами.

Потім кинути ласощі трохи вбік від килимка, щоб кішка повернулася для наступного раунду. Поступово додайте команду "на вашому килимку". Як тільки ваша кішка почне підходити до килимка і залишатися там, введіть команду "залишитися".

Цю команду можна використовувати, щоб спонукати кішку залишатися в певному місці, наприклад, на котячому дереві, поки ви займаєтеся своїми справами. Ви також можете взяти килимок з собою під час подорожей або візитів до ветеринара, щоб ваша кішка відчувала себе комфортно.

Команда "Приходити"

Навчити вашу кішку команді "приходити" можна з самого початку, коли вона з'являється у вашому домі. Створіть позитивний досвід, поєднуючи звук струшування чашки з ласощами і команду "до мене". Для цього покладіть ласощі в чашку або контейнер, струшуйте його, щоб привернути увагу кішки, і нагороджуйте її, коли вона підійде.

Як тільки ваша кішка почне реагувати на звук, клацніть і винагородьте її за прихід. Поступово збільшуйте час між виголошенням "до мене" і струшуванням ласощів, доки вона не почне приходити за сигналом.

Згодом ви можете почати зменшувати використання клікеру, винагороджуючи її періодично. Це допоможе закріпити команду та зробити її більш ефективною.