Как правильно дрессировать кота. 5 полезных команд

Нежно

Важно научить вашу кошку воспринимать руки как источник положительных эмоций и наград. Чтобы кошка вела себя нежно, можно нанести на пальцы или тыльную сторону ладони немного лакомства, например специальной пасты.

Когда кошка начинает облизывать руку, повторяйте слово "нежно". Если она пытается кусать или щипать, спокойно уберите руку, давая понять, что такое поведение нежелательно. Это поможет кошке понять, что облизывание приносит вознаграждение, а агрессия - нет.

Игра "Найди это"

Начните с того, что бросьте лакомство вашей кошке, и когда она начнет следить за броском, добавьте команду "Найди это". Это простой способ развить его внимание. Затем можно усложнить игру, используя контейнеры или даже свои руки, чтобы скрыть лакомство.

Если кошка начинает царапать или кусать, мягко скажите "нежно", побуждая ее к кротости с помощью капли кошачьей пасты. Как только она осторожно коснется лапы или лизнет руку, покажите ей скрытое лакомство как награду.

Команда "Цель"

Для этого упражнения можно использовать специальную мишень или просто указать пальцем. Поднесите мишень на расстояние нескольких сантиметров от носа кошки, и когда она коснется ее, наградите лакомством.

После нескольких успешных попыток, когда кошка будет уверенно двигаться к мишени, добавьте команду "Цель". Это поможет закрепить поведение и сделать дрессировку еще более эффективной.

Команда "Сидеть"

Чтобы научить вашу кошку команде "сидеть", начните с того, что награждайте ее каждый раз, когда она садится сама по себе. Это поможет кошке понять, что сиденье приносит вознаграждение. Когда вы заметите, что она чаще садится, попробуйте добавить команду "сидеть".

Далее используйте палочку или ваш палец, чтобы заманить кошку в положение сидя. Когда она выполнит команду, щелкните кликером и дайте лакомство. Со временем начинайте уменьшать количество щелчков, используя их только для лучших исполнений.

Отрывочные награды станут эффективным инструментом обучения - если ваша кошка не знает, когда получит награду, она будет чаще выполнять команду.

Команда "На коврике" и "Остаться"

Для обучения вашей кошки командам "на коврике" и "оставаться" сначала подготовьте специальный коврик. Это может быть плоский коврик, полотенце или тканевая салфетка, которую вы разместите на устойчивой поверхности, например, на столе или диване. Кошки естественно интересны, поэтому, когда ваша кошка подойдет к коврику, щелкните и наградите ее лакомством.

Затем бросить лакомство немного в сторону от коврика, чтобы кошка вернулась для следующего раунда. Постепенно добавьте команду "на вашем коврике". Как только ваша кошка начнет подходить к коврику и оставаться там, введите команду "остаться".

Эту команду можно использовать, чтобы побуждать кошку оставаться в определенном месте, например, на кошачьем дереве, пока вы занимаетесь своими делами. Вы также можете взять коврик с собой во время путешествий или визитов к ветеринару, чтобы ваша кошка чувствовала себя комфортно.

Команда "Приходить"

Научить вашу кошку команде "приходить" можно с самого начала, когда она появляется в вашем доме. Создайте положительный опыт, сочетая звук встряхивания чашки с лакомством и команду "ко мне". Для этого положите лакомство в чашку или контейнер, встряхивайте его, чтобы привлечь кошку, и награждайте ее, когда она подойдет.

Как только ваша кошка начнет реагировать на звук, щелкните и вознаградите ее за приход. Постепенно увеличивайте время между произнесением "ко мне" и встряхиванием лакомства, пока оно не начнет приходить по сигналу.

Впоследствии вы можете начать уменьшать использование кликера, вознаграждая его периодически. Это поможет закрепить команду и сделать ее более эффективной.