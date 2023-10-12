Як правильно доглядати за волоссям у холод і мряку

З приходом холодів володарки довгого і короткого волосся починають помічати зміни. Волосся змінює вигляд та стає менш слухняним. Вплив низької температури очевидний.
РБК-Україна (проект Styler) за допомогою коментаря від трихолога Юлії Седлецької розповідає, чи є певний догляд за волоссям у період мряки та холодів.
За словами Юлії, наше волосся завжди буде дуже реагувати на зміну погоди. Наприклад, зараз наступає холодний сезон року. Волосся розпочинає електризуватися, ми можемо бачити, як воно стає тьмяним та ламким.
Це повʼязано з тим, що на вулиці стає дуже холодно та вітряно, а вдома та в офісі пересушене центральним опаленням та обігрівачем повітря.
"Я обовʼязково концентрую увагу на зволожувальних продуктах та капелюшках із натуральних матеріалів", - ділиться своїм досвідом Седлецька.
Існує певний міф, що дощ псує наше волосся, тобто, від дощу воно може стати тьмяним, неслухняним та втратити блиск.
Але трихолог зазначає, що волосся не псується саме від дощу. Воно псується, якщо ми попали під дощ та був сильний вітер. Тому що у вологому стані волосся стає дуже тендітним і легко плутається. І коли ми потім намагаємося його розчесати - можемо його сильно травмувати його. Тому, я рекомендую перед тим, як його розчесати, нанести ваш улюблений незмивний догляд.
Як холод та мряка впливають на стан волосся (фото: Freepik)
"Перше та основне правило - це ховати волосся під верхній одяг, перед тим, як вийти з дому. Таким чином волосся не буде перемерзати та плутатися на вітру"- каже Юлія.
Отже, дощ насправді не псує волосся, його стан псують всі чинники разом, адже морози мають свої особливості, що впливають на стан нашого волосся. Але варто слідувати деяким правилам аби зберегти волосся здоровим.
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