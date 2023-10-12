Как правильно ухаживать за волосами в холод и мряку

Почему наши волосы реагируют на смену погоды

По словам Юлии, наши волосы всегда будут очень реагировать на изменение погоды. К примеру, сейчас наступает холодный сезон года. Волосы начинают электризоваться, мы можем видеть, как они становятся тусклыми и ломкими.

Это связано с тем, что на улице становится очень холодно и ветрено, а дома и в офисе пересушенный центральным отоплением и обогревателем воздух.

Особенности ухода в холодный период

"Я обязательно концентрирую внимание на увлажняющих продуктах и шляпках из натуральных материалов", - делится своим опытом Седлецка.

От каких природных факторов портятся волосы в холодное время года

Существует определенный миф, что дождь портит наши волосы, то есть от дождя они могут стать тусклыми, непослушными и потерять блеск.

Но трихолог отмечает, что волосы не портятся именно от дождя. Они портится, если мы попали под дождь и был сильный ветер. Потому что во влажном состоянии волосы становятся очень хрупкими и легко путаются. И когда мы потом пытаемся их расчесать - можем сильно травмировать. Поэтому, я рекомендую перед тем, как его расчесать, нанести ваш любимый несмываемый уход.

Как холод и туман влияют на состояние волос (фото: Freepik)

Главное правило ухода за волосами в холодный период

"Первое и основное правило - это прятать волосы под верхнюю одежду, прежде чем выйти из дома. Таким образом волосы не будут перемерзать и путаться на ветру" - говорит Юлия.

Итак, дождь на самом деле не портит волосы, их состояние портят все факторы вместе, ведь морозы имеют свои особенности, влияющие на состояние наших волос. Но важно следовать некоторым правилам, чтобы сохранить волосы здоровыми.