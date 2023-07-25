Як правильно давати таблетки дітям. Лікар розвіяв три основних міфи

Міф 1. Ліки мають бути гіркі та неприємні на смак

Можливо, ви здивуєтеся, але навіть у 21 столітті тисячі людей зіштовхуються з проблемами та міфами, коли дитині потрібно давати ліки. І це не дивно, адже навіть у дитячих мультфільмах персонажі мають пити "гіркий сироп" для одужання.

І думка про те, що ліки для дітей мають бути несмачними дуже поширена. Він сформувався з казок, розповідей і особистого досвіду сотень тисяч людей, які у дитинстві змушені пити щось дуже несмачне.

Але на щастя, ми живемо у 21 столітті, де фармакологічна індустрія знайшла сотні способів зробити препарати для малечі приємними на смак і при цьому вони дуже ефективні.

Міф 2. Внутрішньом'язова ін'єкція ефективніша за таблетки

Всупереч стрімким переконанням батьків, деяких лікарів і майже всіх бабусь, світова медицина вважає найефективнішими способами лікування дітей внутрішній прийом ліків або внутрішньовенна ін'єкція.

Єдине виключення, коли потрібно здійснювати внутрішньомʼязову ін'єкцію – вакцинація.

Міф 3. Дітям потрібно давати чверть або половину "дорослої таблетки"

Ця думка – також міф. По-перше, у більшості випадків середньостатистичній мамі чи тату без вищої медичної освіти не вдасться розділити таблетку рівно навпіл або на 4 частини.

По-друге, ліки для дорослих значно відрізняються від ліків для дітей. До того ж досить часто їх не можна давати дітям до 12 років.

Ділити не можна, то як дати дитині таблетку?

Всесвітня організація здоров'я наголошує, що для лікування дітей необхідно використовувати лише дитячі форми ліків.

У сучасному світі всі фармакологічні компанії турбуються про здоров'я малюків та виробляють сотні препаратів з приємним смаком та ефективною діючою речовиною, щоб значно спростити батькам процес лікування дитини.

А ще - щоб убезпечити від неправильного дозування та покращити ефективність лікування.