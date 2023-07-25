Как правильно давать таблетки детям. Врач опроверг три основных мифа

Детский врач Евгений Комаровский поделился лайфхаком о том, как правильно давать таблетки детям. Он развеял три основных мифа о лекарствах для детей и объяснил, какие ошибки родителям делать не стоит.
Что должны знать все родители о лечении детей таблетками – читайте ниже.
Возможно, вы удивитесь, но даже в 21 веке тысячи людей сталкиваются с проблемами и мифами, когда ребенку нужно давать лекарство. И это неудивительно, ведь даже в детских мультфильмах персонажи должны пить "горький сироп" для выздоровления.
И мнение о том, что лекарство для детей должно быть невкусным очень распространено. Он сформировался из сказок, рассказов и личного опыта сотен тысяч людей, которые в детстве вынуждены пить что-то очень невкусное.
Но, к счастью, мы живем в 21 веке, где фармакологическая индустрия нашла сотни способов сделать препараты для малышей приятными на вкус и при этом они очень эффективны.
Вопреки стремительным убеждениям родителей, некоторых врачей и многих бабушек, мировая медицина считает наиболее эффективными способами лечения детей внутренний прием лекарств или внутривенная инъекция.
Единственное исключение, когда нужно проводить внутримышечную инъекцию – вакцинация.
Это мнение – тоже миф. Во-первых, в большинстве случаев среднестатистической маме или тату без высшего медицинского образования не удастся разделить таблетку ровно пополам или на 4 части.
Во-вторых, лекарство для взрослых значительно отличается от лекарства для детей. К тому же, довольно часто их нельзя давать детям до 12 лет.
Всемирная организация здоровья отмечает, что для лечения детей необходимо использовать только детские формы лекарства.
В современном мире все фармакологические компании беспокоятся о здоровье малышей и производят сотни препаратов с приятным вкусом и эффективным действующим веществом, чтобы упростить родителям процесс лечения ребенка.
А еще – чтобы обезопасить от неправильной дозировки и улучшить эффективность лечения.
Напомним, ранее мы писали о том, что педиатр назвала 10 самых опасных болезней у детей летом.
А еще рассказывали о том, какой препарат категорически нельзя давать детям.