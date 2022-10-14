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Як працюватимуть школи та садки у Києві з 17 жовтня: що потрібно знати батькам

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Київ, П'ятниця 14 жовтня 2022 14:40
Як працюватимуть школи та садки у Києві з 17 жовтня: що потрібно знати батькам Фото: Як працюватимуть школи у Києві з 17 жовтня (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Школи та дитячі садки у Києві перевели на дистанційне навчання через масові ракетні обстріли. Дітей спочатку просто відправили додому, а потім відновили дистанційне навчання.

Як навчатимуться діти у школах, садках та інших навчальних закладах з 17 жовтня, розповіли у Telegram-каналі КМДА.

Повідомляється, що з 17 жовтня всі навчальні заклади Києва працюватимуть у змішаному форматі: доступні будуть онлайн та офлайн форми навчання.

Це також стосується навчальних закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної та професійно-технічної, спеціальної передньої та вищої освіти.

"Ті, хто раніше ходив до шкіл, садків та інших закладів освіти, зможуть, за бажанням, відновити офлайн навчання. Однак ті, хто не може або не хоче з тих чи інших причин наступного тижня ходити до навчального закладу, можуть навчатися дистанційно", - наголосили у КМДА.

Також в адміністрації звернулися до батьків та надали їм право вибору формату навчання дітей.

"Заклади освіти працюватимуть офлайн, а от відправлятимуть туди дітей або ж залишатимуть їх удома на дистанційному - вирішуватимуть батьки", - сказано в повідомленні.

До речі, незабаром у багатьох школах розпочнуться осінні канікули. Коли вони будуть – читайте тут.

А також ми розповідали про те, як навчатимуться діти під час постійних ракетних обстрілів і чи готові школи до опалювального сезону.

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