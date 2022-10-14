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Как будут работать школы и садики в Киеве с 17 октября: что нужно знать родителям

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Київ, Пятница 14 октября 2022 14:40
Как будут работать школы и садики в Киеве с 17 октября: что нужно знать родителям Фото: Как будут работать школы в Киеве с 17 октября (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Школы и детские садики в Киеве перевели на дистанционное обучение из-за массовых ракетных обстрелов. Детей сначала просто отправили по домам, а потом возобновили дистанционное обучение.

Как будут учиться дети в школах, садиках и других учебных заведениях с 17 октября, рассказали в Telegram-канале КГГА.

Сообщается, что с 17 октября все учебные заведения Киева будут работать в смешанном формате: доступны будут онлайн и офлайн формы обучения.

Это также касается учебных заведений дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионального и профессионально-технического, специального предвысшего и высшего образования.

"Те, кто ранее ходил в школы, садики и другие заведения образования, смогут, по желанию, возобновить офлайн обучение. Однако те, кто не может или не хочет по тем или иным причинам на следующей неделе ходить в учебное заведение, могут учиться дистанционно", - подчеркнули в КГГА.

Также в администрации обратились к родителям и предоставили им право выбора формата обучения детей.

"Заведения образования будут работать офлайн, а вот отправлять туда детей или же оставить их дома на дистанционном - будут решать родители", - сказано в сообщении.

Кстати, совсем скоро во многих школах начнутся осенние каникулы. Когда они будут - читайте тут.

А также мы рассказывали о том, как будут учиться дети при постоянных ракетных обстрелах и готовы ли школы к отопительному сезону.

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