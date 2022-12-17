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Як працює метро в Україні 17 грудня: що потрібно знати пасажирам

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Субота 17 грудня 2022 08:46
Як працює метро в Україні 17 грудня: що потрібно знати пасажирам Фото: У Києві відновило роботу метро (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Після масштабного ракетного обстрілу РФ по Україні метро в Києві відновило свою роботу 17 грудня.

Про це повідомили на офіційній сторінці київського метрополітену у Facebook.

Як працює метро у Києві 17 грудня

Київський метрополітен відновив роботу після аварійного відключення електроенергії, до якого призвели ракетні обстріли РФ.

Потяги сьогодні курсують із інтервалом вихідного дня, який становить 10 хвилин.

Підземні станції також працюють як укриття під час повітряної тривоги.

Зазначимо, що з 7 ранку в столиці пустили автобуси, які частково дублюють маршрути метрополітену.

Інтервали руху на маршрутах становлять 15-20 хвилин:

  • Маршрут №1-М "Ст. м. "Лева Толстого" - ст. м. "Лісова";
  • Маршрут №2-М "Ст. м. "Героїв Дніпра" - ст. м. "Льва Толстого";
  • Маршрут №3-М "Ст. м. "Червоний Хутір" – ст. м. "Палац Спорту".

Як працює метро в інших містах

У Харкові 17 грудня тимчасово призупинено роботу метрополітену, як це було і 16 грудня. Українців просять вибачити за тимчасові незручності.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко спрогнозував терміни відновлення водопостачання та світла у столиці після сьогоднішніх російських обстрілів.

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