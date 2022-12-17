Как работает метро в Украине 17 декабря: что нужно знать пассажирам

После масштабного ракетного обстрела РФ по Украине метро в Киеве возобновило свою работу 17 декабря.

Об этом сообщили на официальной странице киевского метрополитена в Facebook.

Как работает метро в Киеве 17 декабря

Киевский метрополитен возобновил работу после аварийного отключения электроэнергии, к которому привели ракетные обстрелы РФ.

Поезда сегодня курсируют с интервалом выходного дня, который составляет 10 минут.

Подземные станции также работают как укрытие во время воздушной тревоги.

Отметим, что с 7 утра в столице пустили автобусы , частично дублирующие маршруты метрополитена.

Интервалы движения на маршрутах составляют 15-20 минут:

Маршрут №1-М "Ст. м. "Льва Толстого" - ст. м. "Лесная";

Маршрут №2-М "Ст. м. "Героев Днепра" - ст. м. "Льва Толстого";

Маршрут №3-М "Ст. м. "Красный Хутор" - ст. м. "Дворец Спорта".

Как работает метро в других городах

В Харькове 17 декабря временно приостановлена работа метрополитена, как это было и 16 декабря. Украинцев просят извинить за временные неудобства.