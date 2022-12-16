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Кличко дав прогноз щодо термінів повернення світла та води в Києві

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Київ, П'ятниця 16 грудня 2022 18:27
Кличко дав прогноз щодо термінів повернення світла та води в Києві Фото: Віталій Кличко, мер Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Мер Києва Віталій Кличко спрогнозував терміни відновлення водопостачання та світла у столиці після сьогоднішнього російського обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За словами очільника міста, відновлювальні роботи будуть тривати орієнтовно до завтрашнього ранку. Тобто повернення світла та води, там де вони зникли після ракетних ударів, варто чекати 17 грудня.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти знову масово обстріляли Україну ракетами. За даними Повітряних сил, росіяни випустили понад 60 ракет, частина з них влучила в енергооб'єкти.

Крім того, через російські удари у Києві зупинилася робота метро та всього електротранспорту.

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Київ Віталий Кличко Електроенергія Водопостачання ракетный удар
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