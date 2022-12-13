Як повернути об'єм пуховика після прання: покрокова інструкція

Пуховики є найкращим варіантом для холодної зими. Вони дуже практичні і добре зігрівають. Фактично єдина незручність, з якою стикаються власники цього верхнього одягу - це клубки пуху, що можуть утворюватись при тривалому носінні або після прання.

Як правильно доглядати за пуховиком і повернути йому об'єм, розповідаємо у матеріалі Styler.

Як правильно прати і сушити пуховик

Верхній одяг із пуховим наповненням слід прати за температури 30-40°C з віджимом не більше за 500-600 обертів.

Важливо не переборщити із мийним засобом, інакше буде важко його виполоскати. Також не радять додавати кондиціонер.

Обов’язково у барабан машинки потрібно кидати магнітні або тенісні м’ячики. Вони не дозволять пуху збитись у клубки.

Сушити пуховик найкраще розвісивши на плечики, розгладьте рукави й комір. Збийте руками пух в нижній частині. Не варто залишати його близько до обігрівача, нехай сохне при кімнатній температурі.

Зберігайте пуховик у сухому і добре провітрюваному приміщенні.

Як повернути об'єм пуховика після прання

Кілька простих підручних засобів допоможуть позбутись клубків пуху, що можуть утворюватись після прання.

Тенісні м’ячики. Якщо одразу після прання ви бачите, що пуховик уже має клубки пуху, то допоможуть тенісні м'ячики. Покладіть 4-5 штук у пральну машинку разом із верхнім одягом і виставте на позицію віджим на невеликих обертах.

Під час руху барабана м'ячики розіб'ють пух. Після процедури акуратно розправте наповнювач і залишіть сушитись.

Важливо, щоб м'ячики були саме для великого тенісу - вони важкі і щільні.

Палиця. Якщо пуховик уже висох після прання, то спробуйте розбити великі груди пуху за допомогою палиці. Може підійти ручка швабри, головне, щоб та була гладка, інакше можете пошкодити верхній одяг.

Акуратно вдаряйте палицею по пуховику, рівномірно проходячи по всій поверхні. Періодично розправляйте пух руками.

Пилосос. Ще одним надійним способом позбутись клубків пуху - є використання пилососа. Покладіть пуховик у вакуумний пакет і за допомогою пилососа викачайте звідти все повітря.

Тоді вийміть пуховик і кілька разів різко струсніть. Увесь пух має рівномірно розподілитись.