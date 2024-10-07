Як прати тюль, щоб не порвати тканину

Як прати тюль

Попередня обробка тюлю

Перед тим, як прати тюль, обов'язково огляньте його, перевірте чи немає бруду та плям. Попередня обробка запобігає складнощам при пранні.

При очищенні тюлю від плям, пам'ятаєте наступне:

Використовуйте неагресивний засіб для виведення плям навіть при стійких забрудненнях. Сильний засіб може швидко видалити стійкі плями, але, швидше за все, завдасть тюлю незворотної шкоди.

Не використовуйте абразивну губку або зубну щітку. Жорсткі засоби можуть пошкодити тюль. Краще обережно втирати засіб для виведення плям ганчіркою або пальцями.

Використовуйте холодну воду. Гаряча вода може не лише закріпити бруд, а й пошкодити матеріал.

Після нанесення засобу зачекайте 30 хвилин, а потім промийте ділянку холодною водою.

Крім цього, щоб почистити тюль можна використовувати саморобний засіб для виведення плям, змішавши 1 ст. л. соди, 4 ст. л. м'якого засобу для миття посуду та 8 ст. л. перекису водню. Перед застосуванням суміш потрібно настоювати протягом ночі.

Як прати тюль вручну

Щоб випрати тюль, радять використовувати два чистих білих рушники. Тюль необхідно покласти між ними - це запобігатиме розриву матеріалу, або спливанню тканини на поверхню води.

Температура води та засіб для прання обирають відповідно до кольору тюлю:

білі тюлі можна прати в теплій воді, але не вище 40 градусів;

кольоровий тюль краще прати в холодній воді з м'яким мийним засобом.

Не варто використовувати відбілювач навіть для білих тюлів - це може пошкодити структуру матеріалу.

Занурте рушники з тюлем в мильну воду на 5 хвилин, а потім промийте чистою холодною водою. Після цього заберіть рушники і промийте тюль окремо.

Як прати тюль в пральній машинці

Щоб випрати тюль в пральній машинці, перш за все переконайтеся, що матеріал достатньо цупкий, щоб витримати процедуру. У разі сумнівів краще прати тюль вручну.

Якщо тюль містить декоративні елементи, або пластикові кільця, їх необхідно зняти, або, якщо це неможливо, прати виріб вручну, щоб деталі не спричинили зачіпки при русі в приладі.

Прати тюль в пральній машині рекомендують наступним чином:

Прати тюль окремо від іншого одягу. Це допоможе уникнути зміни кольору або пошкоджень.

Не варто просто кидати тюль в барабан, його слід охайно скласти в декілька разів. Інакше на тканині утворюються заломи.

Прати тюль в пральній машині потрібно тільки в делікатному режимі.

Температура води має становити 30-40 градусів.

Краще уникати режиму віджимання, або обирати найнижчі оберти. Тканина може порватися від інтенсивного викручування.

Окрім спеціальних засобів для штор, можна використовувати засоби для прання делікатних тканин або дитячих речей. Пральний порошок потрібно розчинити у воді до занурення тюлю - інакше засіб довше виполіскуватиметься.

Як сушити тюль

Не можна сушити тюль в сушильному приладі - це легко призведе до деформації речей. Після прання тюлю слід легко відтиснути зайву рідину та повісити речі на мотузці.

Проте сушити тюль рекомендують в приміщенні, подалі від сонячних променів та вітру, які шкодять делікатному матеріалу.