Как стирать тюль, чтобы не порвать ткань

Тюль - это деликатная ткань, которую часто можно встретить на свадебных платьях, фатах, балетных пачках и других сценических костюмах. Соответственно, стирать тюль нужно с осторожностью.
РБК-Украина (проект Styler) собрали советы, как постирать тюль, не повредив материал.
Предварительная обработка тюля
Перед стиркой тюля обязательно осмотрите его, проверьте нет ли грязи и пятен. Предварительная обработка предотвращает сложности при стирке.
При очищении тюля от пятен, помните следующее:
Кроме этого, чтобы почистить тюль можно использовать самодельное пятновыводитель, смешав 1 ст. л. соды, 4 ст. л. мягкого средства для мытья посуды и 8 ст. л. перекиси водорода. Перед применением смесь следует настаивать в течение ночи.
Как стирать тюль вручную
Чтобы постирать тюль, советуют использовать два чистых белых полотенца. Тюль необходимо положить между ними - это будет предотвращать разрыв материала или всплытие ткани на поверхность воды.
Температура воды и средство для стирки выбирают в соответствии с цветом тюля:
Не стоит использовать отбеливатель даже для белых тюлей - это может повредить структуру материала.
Окуните полотенца с тюлем в мыльную воду на 5 минут, а затем промойте чистой холодной водой. После этого уберите полотенца и промойте тюль по отдельности.
Как стирать тюль в стиральной машинке
Чтобы постирать тюль в стиральной машинке, прежде всего убедитесь, что материал достаточно крепкий, чтобы выдержать процедуру. В случае сомнений лучше стирать тюль вручную.
Если тюль содержит декоративные элементы или пластиковые кольца, их необходимо снять, или, если это невозможно, стирать изделие вручную, чтобы детали не повлекли зацепки при движении в приборе.
Стирать тюль в стиральной машине рекомендуют следующим образом:
Кроме специальных средств для штор можно использовать средства для стирки деликатных тканей или детских вещей. Стиральный порошок нужно растворить в воде до погружения тюля - иначе средство будет дольше выполаскиваться.
Нельзя сушить тюль в сушильном приборе - это легко приведет к деформации вещей. После стирки тюля легко отжать лишнюю жидкость и повесить вещи на веревке.
Однако сушить тюль рекомендуют в помещении подальше от солнечных лучей и ветра, которые вредят деликатному материалу.
Раньше мы рассказывали о том, какие вещи нужно стирать вывернутыми наизнанку.
К тому же писали, как правильно стирать разные типы верхней одежды в машинке.
При написании материала использовались следующие источники: wikiHow, House of Fair Lady, Текстиль-Контакт, VR-Textil.