Як прати речі на флісі, щоб не утворилися ковтунці

Фліс - це м'який матеріал, який використовують для виготовлення теплих ковдр та одягу. Але, щоб зберегти його властивості та запобігти утворенню ковтунців, за флісом потрібно правильно доглядати.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про те, як прати речі на флісі.
Дбайливе поводження, м'які або натуральні мийні засоби, прохолодна вода і сушіння на повітрі допоможуть зберегти флісовий одяг у стані нового.
Як часто прати флісові речі
Прати фліс радять тільки в разі крайньої потреби. Флісовий одяг і ковдри виготовлені з поліестеру та пластикових волокон і не потребують прання після кожного надягання.
Менш регулярне прання також допомагає зменшити кількість мікроволокна, що потрапляє у вашу пральну машину. Ось, як часто слід прати речі на флісі відповідно до їхнього типу:
Попередня обробка речей на флісі
Перед тим, як прати речі на флісі, точково обробіть будь-які плями м’яким мийним засобом, використовуючи губку.
Обережно протріть забруднену ділянку і залиште річ на 10 хвилин. Потім промокніть пляму паперовим рушником або губкою, змоченими холодною водою.
Не тріть фліс надто сильно, інакше бруд осідає глибше у волокно флісу. Для видалення дуже складних плям спробуйте використати м’яку кислоту, як-от лимонний сік або оцет.
Крім цього, обов'язково видаліть ворсинки з флісу - накопичуючись, вони знижують м’якість і водонепроникність одягу. Використовуйте валик для ворсу, щоб зняти пил та волосся з речей. Крім того, ви можете дуже акуратно провести бритвою по флісу, щоб зрізати ворсинки.
Як прати речі на флісі в пральній машинці
Використовуйте кілька крапель м'якого або натурального засобу для прання у пральній машині. Намагайтеся уникати жорстких мийних засобів з пом'якшувачами, відбілювачами, ароматизаторами та кондиціонерами.
Це найлютіші вороги вашого флісу. Натуральний мийний засіб, зроблений своїми руками, складається з поширених побутових продуктів: 1/4 склянки харчової соди та 1 склянка перекису водню або оцту.
При пранні флісових речей не можна використовувати відбілювачі та кондиціонери (ілюстративне фото: Freepik)
Краще використовувати оцет - він усуває неприємні запахи, має антибактеріальну дію і допомагає видалити мило та бруд.
Щоб зменшити кількість ворсинок, дотримуйтеся наступного:
Увімкніть пральну машину в режим делікатного прання з прохолодною водою. Делікатне прання або полоскання - все, що потрібно флісу, щоб волокна залишалися м’якими та пухкими. Тепла або гаряча вода під час інтенсивного циклу погіршить якість і зменшить водонепроникність флісу з часом.
Як прати флісові речі вручну
Ручне прання в прохолодній воді - найбезпечніший спосіб прання флісу. Хоча загалом флісовий одяг можна прати в пральній машинці, певні речі, можливо, доведеться прати вручну, щоб не вимити барвники в тканині.
Щоб випрати флісовий одяг вручну, наповніть таз або ванну прохолодною водою. Для ручного прання використовуйте м’який або натуральний засіб для прання.
Синтетичні волокна з поліефірного флісу стійкі до плям, тому лише невелика кількість засобу та води допоможе позбутися від бруду. Якщо використовувати багато прального порошку, він може накопичуватися у волокнах і зробити його менш м’яким і пухнастим.
Обережно потріть тканину руками протягом 5 хвилин. Зосередьтеся на місцях, які вбирають піт та бруд. Флісові речі, які мають особливо стійкий запах або плями, залиште на 30-40 хвилин, перш ніж прополоскати водою. Промийте та повторіть цей процес у чистій воді, доки рідина не стане прозорою.
Зазвичай флісові речі можна сушити на повітрі, як і багато інших речей. Але можна пришвидшити процес за допомогою сушіння у сушильному приладі.
Як сушити фліс на повітрі
Флісовий одяг радять сушити на вішалках, щоб речі не пом'ялися. Щоб зберегти колір тканини від вицвітання, сушіть речі на повітрі всередині приміщення або в тіні подалі від прямих сонячних променів.
Як сушити флісові речі в сушарці
Сушити флісові речі у сушильній машині потрібно на найнижчому рівні, обравши режим для делікатних речей. Але сушити речі таким чином можна лише тоді, коли на етикетці зазначено, що можна використовувати сушарку.
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: wikiHow, The Spruce.