Як прати вовняні речі: запам'ятайте ці поради

З настанням осінніх холодів варто підготувати теплі речі до зимового сезону. Вовняні шапки та светри незамінні в морозні місяці, але матеріал може легко втратити текстуру від неправильного догляду.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, як правильно прати вовняні речі, щоб не зіпсувати їх.

Підготовка до прання вовняних речей

До прання речей з вовни уважно огляньте поверхню, щоб перевірити, чи немає стійких плям. Їх рекомендують видалити до прання - інакше позбутися забруднення буде складно.

У разі розлиття напоїв одразу промокніть пляму паперовим рушником або чистою ганчіркою, щоб увібрати якомога більше рідини.

Терти пляму щіткою або рушником не потрібно - це лише збільшує площу забруднення і може пошкодити волокна. Замість цього обробіть пляму розчином холодної води і м'якого мийного засобу.

Розчин соди і білого оцту, приготований з однієї частини оцту і двох частин соди, також ефективний для обробки плям на вовняних речах.

Однак вважається, що вовна стійка до плям, оскільки вона відштовхує рідини завдяки своєму природному восковому покриттю.

Крім цього, завжди перевіряйте етикетки на вовняних речах, щоб брати найкращий спосіб очищення.

Як прати вовняні речі

Безумовно, ручне і машина прання вовняних речей має відмінності. Але, щоб зберегти одяг в хорошому стані, пам'ятайте про наступне:

Використовуйте ледь теплу або холодну воду. Вовна може "стискатися" при високих температурах, тому завжди краще використовувати злегка теплу воду, а не гарячу.

Вовна може "стискатися" при високих температурах, тому завжди краще використовувати злегка теплу воду, а не гарячу. Періть вовняні речі різного кольору окремо . Це допоможе запобігти знебарвлення і перенесення кольору.

. Це допоможе запобігти знебарвлення і перенесення кольору. Не наливайте пральний засіб безпосередньо на речі . Вовна може одразу увібрати рідину, і ваші речі можуть випратися нерівномірно. Крім цього, пральний порошок, насипаний на вовняний одяг, складніше виполоскати. Тож завжди розчиняйте засіб у воді до того, як занурити речі, або наливайте засіб у спеціальний відсік.

. Вовна може одразу увібрати рідину, і ваші речі можуть випратися нерівномірно. Крім цього, пральний порошок, насипаний на вовняний одяг, складніше виполоскати. Тож завжди розчиняйте засіб у воді до того, як занурити речі, або наливайте засіб у спеціальний відсік. Обирайте делікатний засіб для прання або спеціально розроблений для вовни . Це допоможе зберігати властивості матеріалу.

. Це допоможе зберігати властивості матеріалу. Використовуйте мішок для прання у пральній машинці . Мішки для прання виготовлені з сітки, яка дозволяє засобу для прання і воді проникати в одяг і очищати його, але захищає делікатні тканини від внутрішніх механізмів машини

. Мішки для прання виготовлені з сітки, яка дозволяє засобу для прання і воді проникати в одяг і очищати його, але захищає делікатні тканини від внутрішніх механізмів машини Не періть багато речей за один раз . Якщо відро або барабан машинки переповнені, воді та мийному засобу буде важче розподілятися по речах, і одяг може випратися нерівномірно.

. Якщо відро або барабан машинки переповнені, воді та мийному засобу буде важче розподілятися по речах, і одяг може випратися нерівномірно. Не розтягуйте речі те не викручуйте їх з силою - це легко призведе до пошкодження волокон.

Як прати вовняні речі вручну

Ручне прання зазвичай є найбезпечнішим способом випрати вовняні светри та аксесуари, оскільки ви маєте більше контролю над обробкою матеріалу.

Наповніть миску водою, ледь теплою на дотик та розчиніть у ній потрібну кількість прального порошку. Обережно обертайте одяг плавними рухами, а не смикайте його, оскільки це може призвести до розтягування вовни.

Якщо ви помітили пляму під час прання вовняного одягу, обережно втирайте мильну воду в тканину, допомагаючи вивести бруд. Ви також можете залишити речі у воді на деякий час, щоб вони відмокли, що дозволить плямам легше вивестися.

Як прати вовняні речі в пральній машинці

Якщо у вас мало часу, випрати вовняний шарф, шкарпетки або шапку в пральній машині, а не в раковині, все ще може бути хорошим варіантом.

Однак, пам'ятайте, що вовна досить делікатна, і вона вимагає трохи більше уваги під час машинного прання.

Покладіть вовняні речі в мішок для прання, а потім в барабан пральної машини. Залийте м'який пральний порошок і кондиціонер для білизни у відсік для пральних засобів.

Кондиціонер для білизни також допоможе захистити ваші вовняні речі від тертя в пральній машині і залишить їх чарівно м'якими після прання

Вовняні речі можна прати в пральній машинці та вручну (ілюстративне фото: Freepik)

Зверніть особливу увагу на налаштування, які ви обираєте для циклу прання. Температура повинна бути прохолодною або теплою, а не гарячою, тому для досягнення найкращих результатів використовуйте температуру в 30 градусів або менше.

Якщо ваша пральна машина має режим делікатного або ручного прання, скористайтеся ним, зменшивши кількість обертів на віджимі. Це забезпечить більш делікатне перемішування, а не енергійне віджимання, що захистить вовняні речі від пошкоджень

Як часто прати речі з вовни

Оскільки вовна вважається стійким до забруднень матеріалом, вовняні речі рекомендують прати приблизно двічі на сезон. Також необхідно прати вовняні речі наприкінці сезону, перед зберіганням, щоб аромати парфумів, одеколонів та дезодорантів не привабили комах-шкідників.

Проте, якщо речі неприємно пахнуть, або на них з'явилася пляма - виперіть вовну або точково обробіть ділянку.

Як правильно сушити вовняні речі

Сушити вовняні речі рекомендують на пласкій поверхні або розвісивши на мотузці для білизни. Витискати воду з одягу після прання потрібно дуже обережно, за допомогою рушника.

Розстеліть великий сухий банний рушник на столі або підлозі, а потім покладіть на нього мокрі вовняні речі. Загорніть їх в рушник, обережно стисніть (але не вичавлюйте), щоб увібрати вологу рушником без пошкоджень речей.

Після цього розвісьте легкі вовняні речі на сітці-сушарці, щоб вони висохли на повітрі. Обов'язково сушіть вовну подалі від прямих сонячних променів, щоб уникнути вицвітання та пошкодження волокон.

Уникайте сушильної машини: надмірне нагрівання і тертя при сушінні можуть легко призвести до усадки. Однак деякі важчі вовняні ковдри можуть потребувати сушіння в сушарці при низькій температурі.

Коли ваші вовняні речі ще трохи вологі - не мокрі, але ще не повністю сухі - обережно розправте їх руками, щоб вони висохли правильного розміру та форми.