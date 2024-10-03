Как стирать вещи на флисе, чтобы не образовались колтуны

Как стирать вещи на флисе

Бережное поведение, мягкие или натуральные моющие средства, прохладная вода и сушка на воздухе помогут сохранить флисовую одежду в состоянии новой.

Как часто стирать флисовые вещи

Стирать флис советуют только в случае крайней необходимости. Флисовая одежда и одеяла изготовлены из полиэстера и пластиковых волокон и не нуждаются в стирке после каждого надевания.

Менее регулярная стирка также помогает уменьшить количество микроволокна, попадающего в вашу стиральную машину. Вот, как часто следует стирать вещи на флисе в соответствии с их типом:

свитшоты: стирка после 6 носок;

куртки и парки: стирайте дважды на зимний сезон;

головные уборы, перчатки и шарфы: стирать от 3 до 5 раз в каждый зимний сезон;

носки и чулки: стирать после каждого ношения;

леггинсы и штаны: стирать после 1-3 одеваний;

одеяла: стирать минимум дважды в сезон в зависимости от личных предпочтений стирки белья.

Предварительная обработка вещей на флисе

Перед тем, как стирать вещи на флисе, точечно обработайте любые пятна мягким моющим средством, используя губку.

Осторожно протрите загрязненный участок и оставьте вещь на 10 минут. Затем промокните пятно бумажным полотенцем или губкой, смоченными холодной водой.

Не трите флис слишком сильно, иначе грязь оседает глубже в волокно флиса. Для удаления очень сложных пятен попробуйте использовать мягкую кислоту, например, лимонный сок или уксус.

Кроме этого, обязательно удалите ворсинки с флиса - накапливаясь, они снижают мягкость и водонепроницаемость одежды. Используйте валик для ворса, чтобы снять пыль и волосы с вещей. Кроме того, вы можете очень аккуратно провести бритвой по флису, чтобы срезать ворсинки.

Как стирать вещи на флисе в стиральной машинке

Используйте несколько капель мягкого или натурального средства для стирки в стиральной машине. Старайтесь избегать жестких моющих средств со смягчителем, отбеливателем, ароматизатором и кондиционером.

Это злейшие враги вашего флиса. Натуральное моющее средство, сделанное своими руками, состоит из распространенных бытовых продуктов: 1/4 стакана пищевой соды и 1 стакан перекиси водорода или уксуса.

При стирке флисовых вещей нельзя использовать отбеливатели и кондиционеры (иллюстративное фото: Freepik)

Лучше использовать уксус - он устраняет неприятные запахи, обладает антибактериальным действием и помогает удалить мыло и грязь.

Чтобы уменьшить количество ворсинок, соблюдайте следующее:

выворачивайте флисовые вещи наизнанку;

избегайте стирки флиса с одеждой и вещами, образующими ворсинки, например хлопчатобумажной фланелью или тканевыми полотенцами;

флис также притягивает шерсть домашних животных, поэтому перед стиркой удаляйте ворс из вещей.

Включите стиральную машину в режим деликатной стирки с прохладной водой. Деликатная стирка или полоскание - все, что нужно флису, чтобы волокна оставались мягкими и рыхлыми. Теплая или горячая вода во время интенсивного цикла ухудшит качество и снизит водонепроницаемость флиса со временем.

Как стирать флисовые вещи вручную

Ручная стирка в прохладной воде - самый безопасный способ стирки флиса. Хотя в целом флисовую одежду можно стирать в стиральной машинке, некоторые вещи, возможно, придется стирать вручную, чтобы не вымыть красители в ткани.

Чтобы постирать флисовую одежду вручную, наполните таз или ванную прохладной водой. Для ручной стирки используйте мягкое или натуральное средство для стирки.

Синтетические волокна из полиэфирного флиса устойчивы к пятнам, поэтому лишь небольшое количество средства и воды поможет избавиться от грязи. Если использовать много стирального порошка, он может скапливаться в волокнах и сделать его менее мягким и пушистым.

Осторожно протрите ткань руками в течение 5 минут. Сосредоточьтесь на местах, впитывающих пот и грязь. Флисовые вещи, имеющие особо стойкий запах или пятна, оставьте на 30-40 минут, прежде чем прополоскать водой. Промойте и повторите этот процесс в чистой воде, пока жидкость не станет прозрачной.

Как сушить вещи на флисе

Обычно флисовые вещи можно сушить на воздухе, как и многие другие вещи. Но можно ускорить процесс с помощью сушки в сушильном приборе.

Как сушить флис на воздухе

Флисовую одежду советуют сушить на вешалках, чтобы вещи не помялись. Чтобы сохранить цвет ткани от выцветания, сушите вещи на воздухе внутри помещения или в тени вдали от прямых солнечных лучей.

Как сушить флисовые вещи в сушилке

Сушить флисовые вещи в сушильной машине нужно на самом низком уровне, выбрав режим для деликатных вещей. Но сушить вещи так можно только тогда, когда на этикетке указано, что можно использовать сушилку.