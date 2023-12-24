Лікар застерегла від небезпечних порошків. Ось як прати дитячі речі, щоб не виникала алергія

Які компоненти викликають алергічну реакцію та як її уникнути

"На жаль, більшість продуктів побутової хімії не відповідає світовим екологічним стандартам. Більшість країн продовжує виробництво порошків з фосфатами, які, пом'якшуючи воду, посилюють ефект засобу. Але ці речовини є небезпечними для дітей та дорослих", - пояснює лікар.

Алергія може бути спричинена такими компонентами:

барвниками, тензидами (ПАВами)

віддушками, ензимами, оптичними відбілювачами

"Якісні, гіпоалергенні порошки не повинні мати у своєму складі жодного з вищезгаданих компонентів. Безпечні порошки видаляють забруднення гірше, ніж звичайні недорогі аналоги, але із двох зол краще вибрати менше", - радить Тарнавська.

Речі малюка не можна прати разом з одягом або постільною білизною дорослих. Бо речі дорослих можуть містити шкідливі частинки та мікроорганізми, контакт з якими небажаний для дитячого одягу. Навіть кошик для брудної білизни має бути окремим.

Якщо ви перете речі вручну, їх необхідно ретельно полоскати. Важливо, щоб на тканині не залишилося мийного засобу. Якщо в пральній машинці - потрібно вибирати режим прання з подвійним полосканням.

Коли може виникати реакція на компоненти порошку

Алергічна реакція на пральний порошок може виникати при:

при безпосередньому контакті при ручному пранні

при неякісному виполіскуванні

при вдиханні частинок під час засипання в кюветку пральної машинки (тому краще використовувати не порошкоподібні, а рідкі засоби)

при неправильному зберіганні побутової хімії - у відкритій упаковці

Як проявляється алергія на порошок:

почервоніння, свербіж шкірних покривів

поява висипів-кропивниці

ураження шкіри за типом екземи - довгоживучі ділянки почервоніння

лущення - рідко

поява кашлю, чхання, сльозотечі при попаданні частинок порошку на слизові оболонки носа, очей

задуха, бронхоспазм

набряк Квінке - рідко

Дитячі речі треба прати окремо від одягу дорослих (фото: Freepik)

Як правильно вибрати та використовувати пральний порошок алергіку

При виборі порошку потрібно врахувати наступні нюанси:

зверніть увагу на відсутність фосфатів та ароматизаторів

ціна не є гарантією якості - небезпечна продукція часто коштує досить недешево

безфосфатні та гіпоалергенні порошки представляють в основному закордонні бренди, але є і вітчизняні виробники

при використанні будь-якого порошку не перевищуйте рекомендоване дозування

утворення великої кількості піни при пранні говорить про низьку якість продукту

у пральному порошку не повинно бути гранул, що злиплися

під час прання дитячих речей використовуйте додаткове полоскання

добре висушуйте та провітрюйте білизну, в ідеалі витримуйте її на свіжому повітрі

якщо білизна сушиться в приміщенні, забезпечте наскрізне провітрювання

Щоб підібрати потрібний засіб для прання, який відповідає всім стандартам, необхідно пам'ятати кілька аспектів:

неприпустимо вміст хлору, ПАР та різних фосфатів

бажано, щоб на упаковці був напис "гіпоалергенно", а також позначка про те, з якого віку засіб можна використовувати

він повинен швидко розчинятися у воді та добре вимиватися з тканини

не забувати перевірити термін придатності

дитячі миючі та косметичні засоби обов'язково повинні мати сертифікати якості

Чи можна використовувати відбілювачі, ароматизатори і засоби для виведення плям

"Поки дитина ще маленька, її білизну краще прати без відбілювачів, ароматизаторів або кондиціонерів, адже вони ґрунтуються на хімічних речовинах, здатних викликати сильну алергію", - пояснює лікар.

Відбілювачі краще виключити, принаймні поки малюкові не виповниться пів року. До цього часу його шкіра надто чутлива, а цей засіб може викликати подразнення, якщо воно не на основі перекису водню. Його називають ще "кисневим відбілювачем". Саме його можна і навіть потрібно використовувати, оскільки, крім очищення, воно виконує також дезінфікуючу функцію.

Ароматизатори - варто пам'ятати, що найкраще прати тим, що не має особливого запаху. Безпечні лише такі натуральні добавки, як екстракти трав. Вони не тільки не зашкодять, а й будуть корисні малюкові. Хоча і тут можливий виняток, оскільки деякі діти більше схильні до алергії, а інші - менше.

Кондиціонери - абсолютно безпечно, але тільки в тому випадку, якщо ви візьмете спеціальний дитячий засіб. Інструкція підкаже, чи можна застосовувати його з народження дитини, або воно призначене для старших діток. З кондиціонером речі будуть м'якшими, їх легше гладити і гарний стан тканини збережеться тривалий час.

Засоби для виведення плям виробляються з урахуванням ензимів. Оптимально наливати їх саме на саму пляму, хоча є і ті, що додають прямо в машинку. З ними можна прати будь-яким порошком і застосовувати їх до різних тканин.

"Також "дитячий" знищувач плям не містить хлору та барвників, а отже, не зашкодить шкірі малюка. Впевнена, матусі знають, що його краще використовувати при низькій температурі", - зазначає Тарнавська.

Мило-виведення плям використовується під час ручного прання. На упаковці такого засобу має бути вказано, що воно призначається саме для одягу малюків.