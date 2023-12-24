Лікар застерегла від небезпечних порошків. Ось як прати дитячі речі, щоб не виникала алергія

Алергія у дітей може виникати через реакцію на деякі компоненти прального порошку. Саме тому потрібно ретельно вибирати засіб та дотримуватись певної технології прання.
Про те, якими порошками не можна прати дитячий одяг, та як вибрати безпечні засоби, ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) розповіла алерголог Ольга Тарнавська.
"На жаль, більшість продуктів побутової хімії не відповідає світовим екологічним стандартам. Більшість країн продовжує виробництво порошків з фосфатами, які, пом'якшуючи воду, посилюють ефект засобу. Але ці речовини є небезпечними для дітей та дорослих", - пояснює лікар.
Алергія може бути спричинена такими компонентами:
"Якісні, гіпоалергенні порошки не повинні мати у своєму складі жодного з вищезгаданих компонентів. Безпечні порошки видаляють забруднення гірше, ніж звичайні недорогі аналоги, але із двох зол краще вибрати менше", - радить Тарнавська.
Речі малюка не можна прати разом з одягом або постільною білизною дорослих. Бо речі дорослих можуть містити шкідливі частинки та мікроорганізми, контакт з якими небажаний для дитячого одягу. Навіть кошик для брудної білизни має бути окремим.
Якщо ви перете речі вручну, їх необхідно ретельно полоскати. Важливо, щоб на тканині не залишилося мийного засобу. Якщо в пральній машинці - потрібно вибирати режим прання з подвійним полосканням.
Алергічна реакція на пральний порошок може виникати при:
Як проявляється алергія на порошок:
При виборі порошку потрібно врахувати наступні нюанси:
Щоб підібрати потрібний засіб для прання, який відповідає всім стандартам, необхідно пам'ятати кілька аспектів:
"Поки дитина ще маленька, її білизну краще прати без відбілювачів, ароматизаторів або кондиціонерів, адже вони ґрунтуються на хімічних речовинах, здатних викликати сильну алергію", - пояснює лікар.
Відбілювачі краще виключити, принаймні поки малюкові не виповниться пів року. До цього часу його шкіра надто чутлива, а цей засіб може викликати подразнення, якщо воно не на основі перекису водню. Його називають ще "кисневим відбілювачем". Саме його можна і навіть потрібно використовувати, оскільки, крім очищення, воно виконує також дезінфікуючу функцію.
Ароматизатори - варто пам'ятати, що найкраще прати тим, що не має особливого запаху. Безпечні лише такі натуральні добавки, як екстракти трав. Вони не тільки не зашкодять, а й будуть корисні малюкові. Хоча і тут можливий виняток, оскільки деякі діти більше схильні до алергії, а інші - менше.
Кондиціонери - абсолютно безпечно, але тільки в тому випадку, якщо ви візьмете спеціальний дитячий засіб. Інструкція підкаже, чи можна застосовувати його з народження дитини, або воно призначене для старших діток. З кондиціонером речі будуть м'якшими, їх легше гладити і гарний стан тканини збережеться тривалий час.
Засоби для виведення плям виробляються з урахуванням ензимів. Оптимально наливати їх саме на саму пляму, хоча є і ті, що додають прямо в машинку. З ними можна прати будь-яким порошком і застосовувати їх до різних тканин.
"Також "дитячий" знищувач плям не містить хлору та барвників, а отже, не зашкодить шкірі малюка. Впевнена, матусі знають, що його краще використовувати при низькій температурі", - зазначає Тарнавська.
Мило-виведення плям використовується під час ручного прання. На упаковці такого засобу має бути вказано, що воно призначається саме для одягу малюків.
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