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Як позбутися запаху котячої сечі на різних поверхнях: найефективніші способи

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П'ятниця 30 вересня 2022 21:30
Як позбутися запаху котячої сечі на різних поверхнях: найефективніші способи Як прибрати запах котячої сечі (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Коти вважаються найохайнішими домашніми тваринами. Але й з ними іноді трапляються конфузи. Маленькі кошенята не завжди встигають вчасно до туалету, а дорослі коти можуть зіпсувати ваше взуття або меблі на знак протесту чи помсти.

Як позбавитися запаху сечі на різних поверхнях без допомоги дорогих суперзасобів - читайте нижче.

Сода

Змішайте звичайну харчову соду із невеликою кількістю теплої води. Нанесіть на забруднене місце та залиште до повного висихання. Потім видаліть суміш за допомогою щітки, мочалки чи пилососу. При потребі повторіть процедуру.

Марганцівка (розчин перманганату калію)

Розведіть марганцівку в теплій воді та дочекайтеся, поки всі кристали повністю розчиняться. Не використовуйте цей розчин на світлих та білих поверхнях – вони можуть забарвитися. Нанесіть розчин на поверхню і залиште на деякий час, потім видаліть за допомогою вологої ганчірки або мочалки.

Оцет

Розчиніть оцет із водою із розрахунку 1:3. Обробіть розчином поверхні та дайте повністю висохнути. Не мийте оброблене місце відразу. Коли розчин висохне, посипте його содою, лише після цього видаліть забруднення.

Лимонна кислота

Розчиніть сік лимона у склянці води (200 мл) та обробіть поверхні. Цей запах коти не люблять. Залишіть розчин на деякий час, а потім помийте сумішшю води із содою.

Сода+перекис

Цей розчин підходить для старіших плям. Насипте соду на пляму і полийте зверху 3% розчином перекису водню. Спочатку буде неприємний запах, але він швидко вивітриться. Залишіть засіб на 8-12 годин, потім протріть вологою ганчіркою або виперіть річ.

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