Як позбутися вм'ятини на машині без відвідин СТО: лайфхак для водіїв

Через власну неуважність чи аварійну ситуацію на дорозі водій може пом'яти свою машину. Звісно, якщо пошкодження є значними, краще звернутися за допомогою спеціалістів. А от невеликі вм'ятини можна вирівняти самостійно.

Як це зробити - читайте нижче в матеріалі Styler.

Існує декілька способів

Для початку можна скористатися звичайним технічним вантузом.

Для цього вам потрібно обережно накласти інструмент на вм'ятину й різко потягнути його назад. Таким чином метал повинен вирівнятися завдяки силі тяги. Повторіть такі дії декілька разів поспіль, щоб повністю усунути пошкодження.

Те саме можна зробити й з використанням сильного магніту. Вам також знадобиться шматок тканини. Розмістіть її між металом машини та магнітом і спробуйте притягнути пошкоджену ділянку, таким чином вирівнюючи її.

Інший спосіб говорить про застосування закону перепаду температур на пошкодженій ділянці. Спочатку вам необхідно просушити зону за допомогою фена, а потім прикласти до неї пакет із сухим льодом.

Як уникати ДТП на дорогах

Для того, щоб не мати проблем із вирівнюванням металу, намагайтеся уникати аварійних ситуацій. Для цього дотримуйтеся цих простих правил: