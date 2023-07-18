Как избавиться от вмятины на машине без посещения СТО: лайфхак для водителей
Из-за собственной невнимательности или аварийной ситуации на дороге водитель может помять свою машину. Конечно, если повреждения значительные, лучше обратиться за помощью специалистов. А вот небольшие вмятины можно выровнять самостоятельно.
Как это сделать - читайте ниже в материале Styler.
Существует несколько способов
Для начала можно воспользоваться обычным техническим вантузом.
Для этого нужно осторожно наложить инструмент на вмятину и резко потянуть его обратно. Таким образом металл должен выровняться благодаря силе тяги. Повторите следующие действия, чтобы полностью устранить повреждения.
То же самое можно сделать и с использованием сильного магнита. Вам также понадобится кусок ткани. Разместите ее между металлом машины и магнитом и попытайтесь притянуть поврежденный участок, таким образом выравнивая его.
Другой способ говорит о применении закона перепада температур на поврежденном участке. Сначала вам необходимо просушить зону с помощью фена, затем приложить к ней пакет с сухим льдом.
Как избегать ДТП на дорогах
Для того чтобы не испытывать проблем с выравниванием металла, старайтесь избегать аварийных ситуаций. Для этого соблюдайте эти простые правила:
- обязательно пристегивайтесь, садясь в автомобиль
- соблюдайте правила дорожного движения
- соблюдайте скоростной режим
- меняйте резину на колесах автомобиля по сезону
- не садитесь за руль автомобиля уставшим или в нетрезвом состоянии
- не отвлекайтесь на телефон и посторонние предметы
- реагируйте на несвойственные звуки и запахи автомобиля
- притормаживайте при приближении к другому автомобилю заранее
- всегда пропускайте пешеходов в соответствующих для этого местах
- выставляйте зеркала заднего вида и боковые зеркала так, чтобы вам было видно все происходящее сзади
Раньше мы рассказывали, что всегда должно быть в вашей машине на всякий случай.
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