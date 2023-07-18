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Как избавиться от вмятины на машине без посещения СТО: лайфхак для водителей

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Украина, Вторник 18 июля 2023 12:19
Как избавиться от вмятины на машине без посещения СТО: лайфхак для водителей Как выровнять вмятину на авто (фото: flickr.com)
Автор: Юлия Гаюк

Из-за собственной невнимательности или аварийной ситуации на дороге водитель может помять свою машину. Конечно, если повреждения значительные, лучше обратиться за помощью специалистов. А вот небольшие вмятины можно выровнять самостоятельно.

Как это сделать - читайте ниже в материале Styler.

Существует несколько способов

Для начала можно воспользоваться обычным техническим вантузом.

Для этого нужно осторожно наложить инструмент на вмятину и резко потянуть его обратно. Таким образом металл должен выровняться благодаря силе тяги. Повторите следующие действия, чтобы полностью устранить повреждения.

То же самое можно сделать и с использованием сильного магнита. Вам также понадобится кусок ткани. Разместите ее между металлом машины и магнитом и попытайтесь притянуть поврежденный участок, таким образом выравнивая его.

Другой способ говорит о применении закона перепада температур на поврежденном участке. Сначала вам необходимо просушить зону с помощью фена, затем приложить к ней пакет с сухим льдом.

Как избегать ДТП на дорогах

Для того чтобы не испытывать проблем с выравниванием металла, старайтесь избегать аварийных ситуаций. Для этого соблюдайте эти простые правила:

  • обязательно пристегивайтесь, садясь в автомобиль
  • соблюдайте правила дорожного движения
  • соблюдайте скоростной режим
  • меняйте резину на колесах автомобиля по сезону
  • не садитесь за руль автомобиля уставшим или в нетрезвом состоянии
  • не отвлекайтесь на телефон и посторонние предметы
  • реагируйте на несвойственные звуки и запахи автомобиля
  • притормаживайте при приближении к другому автомобилю заранее
  • всегда пропускайте пешеходов в соответствующих для этого местах
  • выставляйте зеркала заднего вида и боковые зеркала так, чтобы вам было видно все происходящее сзади

Раньше мы рассказывали, что всегда должно быть в вашей машине на всякий случай.

Читайте также, как открыть автомобиль, если ключи остались в салоне.

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