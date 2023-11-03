Як позбутися тривоги та паніки: дієві техніки, які вам допоможуть

Техніка "Повільне дихання"

Заплющте очі. Відчуйте ногами підлогу. Глибоко й повільно вдихніть через ніс, рахуючи до трьох. Впустіть повітря до самого низу легень. Тепер повільно видихніть через рот, рахуючи до шести.

Повторіть це мінімум чотири рази. Якщо ви відчуєте дискомфорт, припиніть.

Зазвичай в умовах стресу людина бракує повітря, тому повільне дихання допоможе опанувати себе в таких ситуаціях.

Техніка "Струси з себе стрес"

Встаньте й підніміть ногу. Активно потрусіть нею, наче до підошви щось причепилося. При цьому спробуйте розслабити цю ногу. Тепер так само потрусіть іншу.

А потім по черзі руками. Уявляйте при цьому, що струшуєте весь негатив, який накопичено.

Повторіть вправу декілька разів.

Техніка "Камінчик"

Стисніть руки міцно в кулаки, наче це два камінчики. Потримайте так протягом семи-десяти секунд. Після цього розслабте їх на 15-20 секунд.

Тепер так само напружте все тіло. Ви - один великий камінчик. Через декілька секунд розслабтеся.

Зверніть увагу, чи не залишилися напруженими якісь окремі м'язи. Якщо так, зробіть вправу конкретно з ними.

А в кінці повністю розслабтеся. Спробуйте відчути, як по всьому тілу розливається хвиля релаксу.

Як не потрібно боротися зі стресом

Щоб справді допомогти собі, а не поглибити проблеми, не слід:

покращувати настрій алкоголем, сигаретами, наркотичними речовинами, кавою, солодощами, переїданням тощо

відкладати життя й цілі на потім

дистанціюватися від людей, переживати стрес на самоті

вивільняти негатив криками, сварками

звинувачувати в негараздах себе

копатися в минулому й критикувати себе за вчинки та думки

опускати руки й переставати боротися

чекати, коли пройде саме

Щоб уникати саморуйнування, подумайте про свої цінності та про те, якою людиною ви хочете бути. Це допоможе вам ефективніше працювати з проблемою.