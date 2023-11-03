Как избавиться от тревоги и паники: действенные техники, которые вам помогут

Техника "Медленное дыхание"

Закройте глаза. Почувствуйте ногами пол. Глубоко и медленно вдохните через нос, считая до трех. Впустите воздух до самого низа легких. Теперь медленно выдохните через рот, считая до шести.

Повторите это минимум четырежды. Если вы почувствуете дискомфорт, прекратите.

Обычно в условиях стресса человек не хватает воздуха, поэтому медленное дыхание поможет овладеть собой в таких ситуациях.

Техника "Струсите с себя стресс"

Встаньте и приподнимите ногу. Активно потрясите ею, словно к подошве что-то прилипло. При этом попытайтесь расслабить эту ногу. Теперь так же потрясите другую.

А потом поочередно руками. Представляйте при этом, что встряхиваете весь накопленный негатив.

Повторите упражнение несколько раз.

Техника "Камень"

Сожмите руки крепко в кулаки, словно это два камешка. Подержите так в течение семи-десяти секунд. После этого расслабьте их на 15-20 секунд.

Теперь так же напрягите все тело. Вы - один большой камешек. Через несколько секунд расслабьтесь.

Обратите внимание, не остались ли напряженными какие-либо отдельные мышцы. Если да, сделайте упражнение именно с ними.

А в конце полностью расслабьтесь. Попытайтесь почувствовать, как по всему телу разливается волна релакса.

Как не нужно бороться со стрессом

Чтобы действительно помочь себе, а не усугубить проблемы, не следует:

улучшать настроение алкоголем, сигаретами, наркотическими веществами, кофе, сладостями, перееданием и т. п.

откладывать жизнь и цели на потом

дистанцироваться от людей, переживать стресс в одиночестве

высвобождать негатив криками, ссорами

винить в невзгодах себя

копаться в прошлом и критиковать себя за поступки и мысли

опускать руки и переставать бороться

ждать, когда пройдет само

Чтобы избежать саморазрушения, подумайте о своих ценностях и о том, каким человеком вы хотите быть. Это поможет вам более эффективно работать с проблемой.