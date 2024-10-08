Топ-7 способов избавиться от плесени на плитке в ванной раз и навсегда

В ванной комнате часто возникает грибок и плесень. Причиной тому является повышенная влажность в помещении, отсутствие солнечного света и проблемы с вентиляцией. Но существуют способы избавиться от плесени на плитке.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о том, как избавиться от плесени в ванной.

Как избавиться от плесени в ванной

Чтобы избавиться от грибка или плесени в ванне, можно применить как специальные средства, так и домашние способы.

Но чтобы вывести грибок полностью, нужно приложить немало усилий. Ведь плесень быстро приспосабливается к минимальным благоприятным условиям.

Уксус

Противогрибковые и антибактериальные свойства белого уксуса делают его эффективным средством для уничтожения плесени на непористых поверхностях.

Для этого уксус нужно налить в бутылку с распылителем и тщательно сбрызнуть загрязненные участки. За 40-60 минут остатки плесени следует убрать губкой.

Используя уксус для уничтожения плесени, лучше избегать натурального камня, вощеного дерева, алюминия и чугуна, так как его кислотность может повредить эти поверхности.

Сода

Пищевая сода - еще один способ уничтожения плесени в ванной комнате, хотя обычно она наиболее эффективна, когда ее смешивают с уксусом. Для того чтобы избавиться от плесени содой, рекомендуют смешать две части пищевой соды с одной частью воды и одной частью белого уксуса.

Количество используемых чистящих средств будет зависеть от размера обрабатываемой поверхности.

Осторожно нанесите густую пасту на участок и подождите, пока паста высохнет. После этого тщательно протрите грязь, обязательно надев перчатки.

Перекись водорода

Еще одно средство для очистки ванной комнаты от плесени - перекись водорода. Это вещество обладает противогрибковыми и антибактериальными свойствами, что делает его идеальным средством для борьбы с плесенью.

Перекись расщепляет основные компоненты микроорганизмов. В основном, вещество можно безопасно использовать на твердых поверхностях, а также на большинстве синтетических тканей.

Однако перекись может отбелить натуральные ткани, такие как шерсть. После того как перекись расщепит плесень, грязь нужно вытереть тряпкой.

Нашатырный спирт

Нашатырный спирт может помочь уничтожить плесень и грибок в ванной. Для этого вещество нужно развести водой в одинаковых пропорциях, а затем опрыскать плесень.

Подождите полчаса, пока спирт подействует - важно не находиться в ванной, иначе может возникнуть головокружение. Затем загрязнение нужно убрать губкой.

Отбеливатель

Использование отбеливателя для уничтожения плесени эффективно только на жестких, непроницаемых поверхностях ванн и плитки. Хлор, содержащийся в отбеливателе, не может проникнуть через пористые поверхности, такие как гипсокартон или дерево.

Следовательно, когда ячеистый материал поглощает водный компонент отбеливателя, он достигает противоположного результата и просто обеспечивает дополнительную влагу для питания корней плесени.

Бура

Бура, натриевая соль борной кислоты является природным порошкообразным минералом, используемым для уничтожения плесени. Смешанный с водой, этот фунгицид эффективен на всех поверхностях, даже на дереве и металле.

Как отмечают, благодаря уровню pH 9,13, бура полностью убивает плесень и предотвращает прорастание ее спор.

Специальные спреи

Существуют специальные спреи и жидкости для удаления плесени и грибка с разных поверхностей. В состав некоторых из них входит хлор, в то время как другие не имеют этого компонента.

Поскольку средства отличаются особенностями применения, перед тем, как обработать заплесневевший участок, необходимо изучить инструкцию.

При удалении плесени следует соблюдать меры безопасности (иллюстративное фото: Freepik)

Если вышеуказанные методы не сработали или если площадь плесени большая, возможно, вам придется заменить загрязненные предметы и вызвать профессионалов для удаления плесени.

Как предотвратить появление плесени

Предотвратить появление плесени легче, чем пытаться ее избавиться. Пользуясь ванной, помните о следующих советах:

всегда оставляйте дверь и окно ванной открытыми после того, как вы закончите принимать душ или ванную, по крайней мере на 20 минут;

если у вас есть вытяжка, включите ее на время принятия ванны или душа и оставьте работать в течение 20 минут после этого;

как можно быстрее устраняйте протечки из сантехники, поскольку они могут медленно приводить к развитию плесени;

поместите осушитель, поглощающий влагу, в углу вашей ванной комнаты или запустите осушитель воздуха, если вы живете во влажном климате;

всегда расстилайте полотенца для высыхания или развешивайте их на веревке;

по возможности, используйте краску, устойчивую к плесени, в вашей ванной комнате;

старайтесь каждую неделю мыть ванную комнату дезинфицирующим средством, чтобы предотвратить развитие плесени.

Кроме этого, обязательно вытирайте все влажные поверхности после душа, а если вы используете душевую занавеску, дайте ей высохнуть во избежание роста грибка и плесени.

Важно следить за состоянием поверхностей - трещины на стыках способствуют попаданию воды в уголки, из-за чего в этих затемненных местах со временем может появиться плесень.