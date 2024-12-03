Неприємний запах з пічки автомобіля: чому і як позбутися

У кожного покоління автомобілів – свої характерні особливості, і характерні проблеми теж. Якщо півстоліття тому водії боролися з запахом бензину і горілої оливи, то сьогодні нам дошкуляють в салоні інші аромати. Звідки береться запах сміття і плісняви та як його подолати?

Оскільки сумнівний аромат в машині посилюється як правило після вмикання опалювача, пічку у "хімічній атаці" зазвичай і звинувачують. Насправді воно не зовсім так і точніше буде говорити про кліматичну установку в цілому – адже у нинішніх машинах вона об'єднує у собі все, що відповідає за мікроклімат: і опалення, і охолодження, і вентиляцію.

Відразу скажемо, що проблема смороду добре відома професіоналам і відповідно вони мають технологію з її подолання. Тож якщо в автомобіліста є кошти і бажання, він може звернутись на одну з тих СТО, де проводять антибактеріальне очищення системи клімату. Але цілком реально розібратись з цим питанням і самостійно.

Звідки запах у салоні авто

Отже, найчастіше нештатний запах в авто створюють його нештатні пасажири – різного роду пахучі бактерії, які оселяються у вологих місцях. І одна з таких потаємних локацій – кліматична установка, схована під торпедо.

Пліснява всередині кондиціонера. Після вимкнення кондиціонера на холодному металі його радіатора-випарника осідає конденсат, і на цю вологу налипає пил та дрібне сміття, що надходять з повітрям (особливо, якщо в системі немає повітряного фільтра). В шарі такого собі поживного середовища охоче оселяються грибки та бактерії, а вони часто бувають дуже пахучими.

Грибок в повітроводах. В принципі, "контингент" тут такий самий, що і в кондиціонері – непрохані мікропасажири розселюються по кліматичному модулю, коли їм стає тісно на випарнику і ніхто з ними не бореться.

Пліснява на теплообміннику опалювача. Радіатор пічки розташований окремо від радіатора-випарника кондиціонера, до того ж він стоїть у глибині корпуса клімату, останнім у потоці повітря. Тому волога на нього потрапляє рідко, і розплідником ароматів пічка стає теж нечасто. Проте коли так, то водій відчуває дискомфорт того ж плану.

Два способи подолати запахи в салоні

Щоб усунути джерела запахів в машині, потрібно, вибачайте, нещадно знищити живність, яка їх поширює. Плісняву, бактерії та інші мікроорганізми треба знайти і нейтралізувати незалежно від того, де вони живуть – в пічці, в кондиціонері чи в повітропроводах. Робиться це одним з двох способів.

Знищення запахів в домашніх умовах. У вітринах з автомобільною хімією можна знайти спеціальний препарат – найчастіше він називається очисником кондиціонера і має вигляд аерозольного балону із довгою гнучкою трубкою. Саме за її допомогою речовина подається углиб кліматичної системи. Перед тим вентилятор "клімату" вмикається на максимальну швидкість, натискується кнопка рециркуляції повітря і трубка вводиться в канал, який забирає повітря з салону. Розташування цього повітрозабірника у вашої моделі треба з’ясувати завчасно.

Професійний засіб боротьби з запахом. У, так би мовити, стаціонарних умовах спеціальний препарат-очищувач подається глобально в усі внутрішні об’єми кліматичного блоку. На деяких СТО для цього є спеціальні пристрої, які за допомого ультразвуку перетворюють препарат на дрібнодисперсний туман. Його спрямовують в систему клімату так само, як і любительський аерозоль – через сопло забору повітря в режимі рециркуляції. Звісно, цей спосіб більш ефективний, бо очищувальний препарат заповнює всі порожнини і канали системи розподілу повітря по салону – а значить, викурює непроханим гостей з найпотаємніших куточків.

Якщо коротко

За великим рахунком, в певні періоди року весь інтер’єр автомобіля може перетворюватись на сприятливе для грибків середовище. Найчастіше це буває взимку, коли в машині багато вологи через сніг та воду – занесені в салон на взутті та одязі, та завдяки вологому повітрю з вулиці. Тому в холодну пору варто не допускати сильного зволоження атмосфери в машині: вчасно просушувати килимки, не тримати в багажнику і салоні мокрий одяг і парасольки, частіше провітрювати салон та час від часу вмикати опалення на повну.