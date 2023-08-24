Як позбутися мошок на кухні: використовуйте ці народні засоби

Неприємні дрібні мошки на кухні можуть з'явитися у будь-який сезон. Але особливо багато неприємностей вони завдають влітку і позбутися їх не так вже й просто.
Чому з'являються мошки і як їх позбутися - читайте в матеріалі Styler нижче.
Плодові (кухонні, фруктові) мошки-дрозофіли виглядають як маленькі жовто-червоні або коричневі мушки. Вони дуже плідні й за добу самка може відкласти до 1,5 тисяч яєць.
Мешкають дрозофіли у відрах для сміття, вологих старих губках і ганчірках для посуду, в стоку раковини, у відкритих пляшках з вином або соком, в стиглих фруктах.
У цілому ці мушки не дуже небезпечні, але якщо личинки потрапляють в організм людини, то розлади кишечника уникнути.
Всі ці дрібні комахи здаються безневинними, і вони просто дратують мешканців дому, тому що лізуть у всі продукти, літають над відром для сміття. Але насправді, мошки можуть переносити різні захворювання і сприяють швидкому псуванню продуктів.
Уникайте скупчення сміття. Розділяйте органічні та неорганічні відходи. Виносьте органічне сміття щодня.
Змінюйте частіше губки для посуду та рушники. Ганчірки та губки накопичують вологу і є сприятливим місцем для різних бактерій, грибків, а також для мух та мошок, які там відкладають яйця.
Не залишайте брудний посуд. Якщо ви хочете позбавитися шкідників, мийте посуд відразу, навіть якщо немає часу і ви дуже втомилися. Якщо є посудомийка - прибирайте посуд відразу ж.
Усуньте витік води. Перевірте свою сантехніку щодо витоків. Якщо виявите поломку, то одразу ремонтуйте. І перевіряйте стан труб та раковини хоча б раз на пару тижнів.
Не залишайте продукти відкритими. Жодних відкритих соків, солодких напоїв у пляшках чи склянках. Не ставте фрукти у вазі на стіл, якщо у вас є мушки. Перевіряйте якість продуктів і регулярно викидайте те, що заражене або зіпсоване.
Мийте лотки та миски тварин. Чистота посуду ваших улюбленців допоможе зберегти здоров'я не лише їм, а й вам.
Оцет
Змішайте 0,5 л води та 100 мл 9% оцту. Протріть цим розчином усі вікна, двері та поверхні, де збираються мушки.
Базилік та м'ята
Ці аромати дуже приємні для людей, але комах вони не тішать. Поставте на кухні горщик з м'ятою або базиліком. Можете і для готування використовувати й комах відлякаєте.
Можна використовувати аромалампу з ефірними оліями. Мошки не люблять запаху розмарину, іланг-ілангу, лаванди або евкаліпту.
Пастка у пляшці
Зробіть саморобну пастку. Розріжте пластикову пляшку навпіл. Змішайте 50 г цукру з гарячою водою, дочекайтеся, поки охолоне, перелийте в пляшку.
Додайте 1 г дріжджів. Просвердліть отвори, щоб мошки могли потрапити усередину. Переверніть і вставте шийкою вниз другу частину пляшки, яку ви відрізали. Примотайте скотчем.
Всередину можна налити солодке вино, покласти солодкі фрукти. Фокус у тому, що мошки всередину залетять, а вибратися не зможуть.
Лимон та гвоздика
Розріжте лимон навпіл, застроміть у м'якоть кілька зірочок гвоздики. Цей натуральний репелент відлякає всіх комах в окрузі, у тому числі комарів.
До речі, раніше ми писали про те, які народні засоби позбавлять вас комарів.
А ще розповідали про те, чим можна швидко обробити укус комара чи мошки.