Как избавиться от мошек на кухне: используйте эти народные средства

Как появляются мошки и чем они опасны

Плодовые (кухонные, фруктовые) мошки-дрозофилы выглядят как маленькие желто-красные или коричневые мушки. Они очень плодовиты и за сутки самка может отложить до 1,5 тысячи яиц.

Обитают дрозофилы в мусорных ведрах, влажных старых губках и тряпках для посуды, в стоке раковины, в открытых бутылках с вином или соком, в спелых фруктах.

В целом эти мушки не особо опасны, но если личинки попадают в организм человека, то расстройства кишечника не избежать.

Все эти мелкие насекомые кажутся безобидными, и они просто раздражают обитателей дома, так как лезут во все продукты, летают над мусорным ведром. Но на самом деле, мошки могут переносить различные заболевания и способствуют быстрой порче продуктов.

Важные правила при появлении мошек

Избегайте скопления мусора. Разделяйте органические и неорганические отходы. Выносите органический мусор ежедневно.

Меняйте чаще губки для посуды и полотенца. Тряпки и губки накапливают влагу и являются благоприятным местом для различных бактерий, грибков, а также для мух и мошек, которые там откладывают яйца.

Не оставляйте грязную посуду. Если вы хотите избавиться от вредителей, мойте посуду сразу, даже если нет времени и вы очень устали. Если есть посудомойка - убирайте посуду сразу же.

Устраните утечку воды. Проверьте свою сантехнику на предмет утечек. Если обнаружите поломку, то сразу ремонтируйте. И проверяйте состояние труб и раковины хотя бы раз в пару недель.

Не оставляйте продукты открытыми. Никаких открытых соков, сладких напитков в бутылках или стаканах. Не ставьте фрукты в вазе на стол, если у вас есть мушки. Проверяйте качество продуктов и регулярно выбрасывайте то, что заражено или испортилось.

Мойте лотки и миски животных. Чистота посуды ваших любимцев поможет сохранить здоровье не только им, но и вам.

Как убрать мошек народными средствами

Уксус

Смешайте 0,5 л воды и 100 мл 9% уксуса. Протрите этим раствором все окна, двери и поверхности, где собираются мушки.

Базилик и мята

Эти ароматы очень приятны для людей, но насекомых они не радуют. Поставьте на кухне горшочек с мятой или базиликом. Сможете и для готовки использовать и насекомых отпугнете.

Можно использовать арома-лампу с эфирными маслами. Мошки не любят запах розмарина, иланг-иланга, лаванды или эвкалипта.

Ловушка в бутылке

Сделайте самодельную ловушку. Разрежьте пластиковую бутылку пополам. Смешайте 50 г сахара с горячей водой, дождитесь, пока остынет, перелейте в бутылку.

Добавьте 1 г дрожжей. Просверлите отверстия, чтобы мошки могли попасть внутрь. Переверните и вставьте горлышком вниз вторую часть бутылки, которую вы отрезали. Примотайте скотчем.

Внутрь можно налить сладкое вино, положить сладкие фрукты. Фокус в том, что мошки внутрь залетят, а выбраться не смогут.

Лимон и гвоздика

Разрежьте лимон пополам, воткните в мякоть несколько звездочек гвоздики. Этот натуральный репеллент отпугнет всех насекомых в округе, в том числе и комаров.