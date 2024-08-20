Як позбутися лагів та підвищити FPS в іграх за допомогою цього ігрового сервісу

Вкажіть якість трансляції

За замовчуванням додатки GeForce Now вибирають якість потокової передачі відповідно до доступної вам пропускної спроможності. Іноді ручне налаштування може покращити якість роботи GeForce Now, особливо якщо ви вважаєте, що не використовуєте повністю можливості свого інтернет-з'єднання.

Натисніть три лінії (у верхньому правому куті), потім на "Налаштування" у веб- або настільному додатку, щоб знайти налаштування якості потокової передачі, а потім перейдіть на опцію "Користувач", щоб отримати доступ до всіх налаштувань конфігурації.

За поганих мережевих умов ви все одно можете автоматично налаштувати параметри.

Ви можете вказати індивідуальні налаштування потокової передачі (фото: Lifechaker)

Виберіть свій сервер

Ігровий сервер, до якого ви підключаєтеся, також автоматично вибирається за замовчуванням, але ви можете вручну налаштувати його, щоб спробувати збільшити швидкість. Чим ближче сервер, тим менше затримка в іграх - принаймні теоретично.

Ви можете вибрати сервер поряд з вами, натиснувши на три лінії (у верхньому правому куті), потім на "Налаштування" в настільному та веб-додатках.

Також може бути корисно переглянути офіційну сторінку статусу серверів. У настільних додатках ви можете натиснути "Перевірити мережу", щоб дізнатися про свою швидкість.

Nvidia має сторінку стану її серверів GeForce Now (фото: Lifechaker)

Змініть технологію масштабування

Якщо ви використовуєте настільний додаток для Windows або macOS, ви можете натиснути на три лінії (у верхньому правому куті), потім на "Налаштування", щоб знайти параметри масштабування роздільної здатності: вони визначають, як вихідна роздільна здатність гри передається на дозвіл пристрою, на якому ви граєте.

За замовчуванням використовується стандартний режим (найменш вимогливий), але ви можете спробувати перейти на покращений або (на деяких ПК з графічними процесорами Nvidia під керуванням Windows) на вдосконалений за допомогою ШІ.

Ці два останні варіанти можуть дати вам найкращу картинку, але потребують більше системних ресурсів.

Ви можете спробувати масштабування за допомогою штучного інтелекту (фото: Lifechaker)

Керуйте своєю мережею

Як і у випадку з будь-якою іншою потоковою технологією, навантаження на вашу домашню мережу може вплинути на продуктивність Nvidia GeForce Now.

Для досягнення найкращих результатів та максимальної швидкості підключіть комп'ютер, на якому ви граєте, безпосередньо до роутера через Ethernet-кабель, якщо це можливо.

Рекомендується вимкнути будь-які VPN на вашій системі, і, очевидно, бажано обмежити кількість потокового відео на інших пристроях під час гри. В ідеалі вимкніть інші пристрої, підключені до вашої домашньої мережі, якщо вони не використовуються.

VPN іноді погано поєднуються з GeForce Now (фото: Lifechaker)

Налаштуйте свій маршрутизатор

Ваш роутер може мати функцію "Якість обслуговування" (QoS) або інші налаштування пріоритету, які дозволяють вказати, що один з ваших пристроїв важливіший за інші з точки зору пропускної здатності.

Якщо ви зареєструєте ваш GeForce Now як високопріоритетний, це може допомогти.

Ви навіть можете інвестувати у спеціалізований ігровий роутер, який буде налаштований для роботи з хмарними іграми. Наприклад, серія Asus ROG Rapture має режим QoS, спеціально розроблений для підтримки підключень Nvidia GeForce Now.

Вибір часу для гри

Вибір часу для гри може вплинути на якість потокової передачі, особливо якщо ви не є платним членом Nvidia GeForce Now, і про це варто подумати, якщо ви хочете максимально використовувати доступну пропускну здатність.

Наприклад, вихід в інтернет, коли люди у вашому домі та по сусідству з меншою ймовірністю будуть дивитися фільми та грати в ігри, а також коли ваш обраний сервер буде менш затребуваним (наприклад, пізно вночі), може призвести до більш плавного ігрового процесу.