Как избавиться от лагов и повысить FPS в играх с помощью этого игрового сервиса

Укажите качество трансляции

По умолчанию приложения GeForce Now выбирают качество потоковой передачи в соответствии с доступной вам пропускной способностью. Иногда ручная настройка может улучшить качество работы GeForce Now, особенно если вы считаете, что не используете полностью возможности своего интернет-соединения.

Нажмите на три линии (в верхнем правом углу), затем на "Настройки" в веб- или настольном приложении, чтобы найти настройки качества потоковой передачи, а затем переключитесь на опцию "Пользовательский", чтобы получить доступ ко всем настройкам конфигурации.

При плохих сетевых условиях вы все равно можете автоматически настроить параметры.

Вы можете указать индивидуальные настройки потоковой передачи (фото: Lifechaker)

Выберите свой сервер

Игровой сервер, к которому вы подключаетесь, также автоматически выбирается по умолчанию, но вы можете вручную настроить его, чтобы попытаться увеличить скорость. Чем ближе сервер, тем меньше задержка в играх - по крайней мере, теоретически.

Вы можете выбрать сервер рядом с вами, нажав на три линии (в верхнем правом углу), затем на "Настройки" в настольном и веб-приложениях.

Также может быть полезно посмотреть официальную страницу статуса серверов. В настольных приложениях вы можете нажать "Проверить сеть", чтобы узнать свою скорость.

У Nvidia есть страница состояния ее серверов GeForce Now (фото: Lifechaker)

Измените технологию масштабирования

Если вы используете настольное приложение для Windows или macOS, вы можете нажать на три линии (в верхнем правом углу), затем на "Настройки", чтобы найти параметры масштабирования разрешения: они определяют, как исходное разрешение игры передается на разрешение устройства, на котором вы играете.

По умолчанию используется стандартный режим (наименее требовательный), но вы можете попробовать переключиться на улучшенный или (на некоторых ПК с графическими процессорами Nvidia под управлением Windows) на усовершенствованный с помощью ИИ.

Эти два последних варианта могут дать вам лучшую картинку, но требуют больше системных ресурсов.

Вы можете попробовать масштабирование с использованием искусственного интеллекта (фото: Lifechaker)

Управляйте своей сетью

Как и в случае с любой другой потоковой технологией, нагрузка на вашу домашнюю сеть может повлиять на производительность Nvidia GeForce Now.

Для достижения наилучших результатов и максимальной скорости подключите компьютер, на котором вы играете, напрямую к роутеру через Ethernet-кабель, если это возможно.

Рекомендуется отключить любые VPN на вашей системе, и, очевидно, желательно ограничить количество потокового видео на других устройствах во время игры. В идеале, отключите другие устройства, подключенные к вашей домашней сети, если они не используются.

VPN иногда плохо сочетаются с GeForce Now (фото: Lifechaker)

Настройте свой маршрутизатор

Ваш роутер может иметь функцию "Качество обслуживания" (QoS) или другие настройки приоритета, которые позволяют указать, что одно из ваших устройств важнее других с точки зрения пропускной способности.

Если вы зарегистрируете ваше устройство GeForce Now как высокоприоритетное, это может помочь.

Вы даже можете инвестировать в специализированный игровой роутер, который будет настроен для работы с облачными играми. Например, серия Asus ROG Rapture имеет режим QoS, специально разработанный для поддержки подключений Nvidia GeForce Now.

Выбор времени для игры

Выбор подходящего времени для игры может повлиять на качество потоковой передачи, особенно если вы не являетесь платным членом Nvidia GeForce Now, и об этом стоит подумать, если вы хотите максимально использовать доступную пропускную способность.

Например, выход в интернет, когда люди в вашем доме и по соседству с меньшей вероятностью будут смотреть фильмы и играть в игры, а также когда ваш выбранный сервер будет менее востребован (например, поздно ночью), может привести к более плавному игровому процессу.