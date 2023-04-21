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Як позбутись залежності від кави: нутриціолог назвала 5 альтернативних напоїв

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П'ятниця 21 квітня 2023 15:32
Як позбутись залежності від кави: нутриціолог назвала 5 альтернативних напоїв Чим замінити каву (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

Чашка кави зранку є обов'язковим ритуалом для багатьох українців. Цей напій чудово бадьорить, але у великій кількості здатен викликати залежність - іноді кавоманам важко зупинитись навіть після 5-го напою.

Про те, як позбутись залежності від кави та які є альтернативні напої, розповіла нутриціолог Ольга Абдулоєва-Барова в Іnstagram.

Як побороти залежність від кави

"Кавоманія - не міф і навіть не перебільшення. З любов’ю до напою, що бадьорить, вона має мало спільного. Залежність від кави - це неможливість жити (думати, працювати, спілкуватися), не випивши чашечку запашного напою. Важка кавоманія - це коли, випиваючи п’яту чашку, вже думаєш про шосту", - каже експерт.

Абдулоєва-Барова додає, що кофеїн наркотиком не вважається, проте він очолює список психоактивних речовин, що найбільш вживають у світі, випереджаючи героїн і амфетаміни.

"Моя вам порада: слухайте свій організм (а не тільки емоційні бажання). Пам‘ятайте, що за надмірне отримання тимчасового задоволення можливо доведеться заплатити своїм здоров‘ям. Все добре в міру", - каже нутриціолог.

Експерт називає 5 альтернативних напоїв, якими можна замінити каву.

Матча

Зелений чай перемелений у дрібний порошок. Він також містить кофеїн, але у меншій кількості. У його складі є амінокислота тіамін, яка в тандемі із кофеїном забезпечує наступні процеси:

  • надає плавний приплив енергії;
  • стимулює вироблення серотоніну, що покращує настрій;
  • є джерелом антиоксидантів;
  • прискорює обмін речовин і спалює калорії;
  • зменшує рівень холестерину і рівень цукру у крові;

Натуральне какао

Це джерело антиоксидантів. Напій прискорює обмін речовин і спалювання калорій, допомагає зменшити м'язовий біль після фізичних навантажень.

Також у ньому багато клітковини та хлорофілу, вітаміну С, цинку та магнію.

Цикорій

Це природний енергетик із заспокійливою дією на нервову систему. Цей напій покращує концентрацію уваги, зменшує апетит та рівень цукру у крові.

Чай Масала

Це суміш спецій - кардамону, гвоздики, кориці, фенхелю. Кардамон має протимікробні властивості і є корисним для серцево-судинної системи.

Гвоздика підтримуватиме імунітет у сезон застуд, кориця покращує вуглеводний обмін, а фенхель - травлення.

Кероб

Кероб або кава із ріжкового дерева містить дуже корисну для травлення клітковину, нормалізує випорожнення, сприяє виведенню із організму шлаків та містить велику кількість вітамінів.

Як позбутись залежності від кави: нутриціолог назвала 5 альтернативних напоївІнші напої, якими можна замінити каву (скриншот)

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Читайте про те, який вид кави найкорисніший, а який - найшкідливіший.

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Кава нутриціолог