Як позбутись залежності від кави: нутриціолог назвала 5 альтернативних напоїв

Чашка кави зранку є обов'язковим ритуалом для багатьох українців. Цей напій чудово бадьорить, але у великій кількості здатен викликати залежність - іноді кавоманам важко зупинитись навіть після 5-го напою.

Про те, як позбутись залежності від кави та які є альтернативні напої, розповіла нутриціолог Ольга Абдулоєва-Барова в Іnstagram .

Як побороти залежність від кави

"Кавоманія - не міф і навіть не перебільшення. З любов’ю до напою, що бадьорить, вона має мало спільного. Залежність від кави - це неможливість жити (думати, працювати, спілкуватися), не випивши чашечку запашного напою. Важка кавоманія - це коли, випиваючи п’яту чашку, вже думаєш про шосту", - каже експерт.

Абдулоєва-Барова додає, що кофеїн наркотиком не вважається, проте він очолює список психоактивних речовин, що найбільш вживають у світі, випереджаючи героїн і амфетаміни.

"Моя вам порада: слухайте свій організм (а не тільки емоційні бажання). Пам‘ятайте, що за надмірне отримання тимчасового задоволення можливо доведеться заплатити своїм здоров‘ям. Все добре в міру", - каже нутриціолог.

Експерт називає 5 альтернативних напоїв, якими можна замінити каву.

Матча

Зелений чай перемелений у дрібний порошок. Він також містить кофеїн, але у меншій кількості. У його складі є амінокислота тіамін, яка в тандемі із кофеїном забезпечує наступні процеси:

надає плавний приплив енергії;

стимулює вироблення серотоніну, що покращує настрій;

є джерелом антиоксидантів;

прискорює обмін речовин і спалює калорії;

зменшує рівень холестерину і рівень цукру у крові;

Натуральне какао

Це джерело антиоксидантів. Напій прискорює обмін речовин і спалювання калорій, допомагає зменшити м'язовий біль після фізичних навантажень.

Також у ньому багато клітковини та хлорофілу, вітаміну С, цинку та магнію.

Цикорій

Це природний енергетик із заспокійливою дією на нервову систему. Цей напій покращує концентрацію уваги, зменшує апетит та рівень цукру у крові.

Чай Масала

Це суміш спецій - кардамону, гвоздики, кориці, фенхелю. Кардамон має протимікробні властивості і є корисним для серцево-судинної системи.

Гвоздика підтримуватиме імунітет у сезон застуд, кориця покращує вуглеводний обмін, а фенхель - травлення.

Кероб

Кероб або кава із ріжкового дерева містить дуже корисну для травлення клітковину, нормалізує випорожнення, сприяє виведенню із організму шлаків та містить велику кількість вітамінів.

Інші напої, якими можна замінити каву (скриншот)