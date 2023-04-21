Как избавиться от кофеиновой зависимости: нутрициолог назвала 5 альтернативных напитков
Чашка кофе с утра является обязательным ритуалом для многих украинцев. Этот напиток прекрасно бодрит, но в большом количестве способен вызвать зависимость - иногда кофеманам трудно остановиться даже после 5-го напитка.
О том, как избавиться от кофеиновой зависимости и какие есть альтернативные напитки, рассказала нутрициолог Ольга Абдулоева-Барова в Instagram.
Как побороть зависимость от кофе
"Кофемания - не миф и даже не преувеличение. С любовью к бодрящему напитку она имеет мало общего. Зависимость от кофе - это невозможность жить (думать, работать, общаться), не выпив чашечку душистого напитка. Тяжелая кофемания - это когда, выпивая пятую чашку, уже думаешь о шестой", - говорит эксперт.
Абдулоева-Барова добавляет, что кофеин наркотиком не считается, однако он возглавляет список наиболее употребляемых в мире психоактивных веществ, опережая героин и амфетамины.
"Мой вам совет: слушайте свой организм (а не только эмоциональные желания). Помните, что за чрезмерное получение временного удовольствия возможно придется заплатить своим здоровьем. Все хорошо в меру", - говорит нутрициолог.
Эксперт называет 5 альтернативных напитков, которым можно заменить кофе.
Матча
Зеленый чай перемолот в мелкий порошок. Он также содержит кофеин, но в меньшем количестве. В его составе есть аминокислота тиамин, которая в тандеме с кофеином обеспечивает следующие процессы:
- придает плавный приток энергии;
- стимулирует выработку серотонина, что улучшает настроение;
- является источником антиоксидантов;
- ускоряет обмен веществ и сжигает калории;
- уменьшает уровень холестерина и уровень сахара в крови;
Натуральное какао
Это источник антиоксидантов. Напиток ускоряет обмен веществ и сжигание калорий, помогает снизить мышечную боль после физических нагрузок.
Также в нем много клетчатки и хлорофилла, витамина С, цинка и магния.
Цикорий
Это природный энергетик с успокаивающим действием на нервную систему. Этот напиток улучшает концентрацию внимания, уменьшает аппетит и уровень сахара в крови.
Чай Масала
Это смесь специй - кардамона, гвоздики, корицы, фенхеля. Кардамон обладает противомикробными свойствами и полезен для сердечно-сосудистой системы.
Гвоздика будет поддерживать иммунитет в сезон простуд, корица улучшает углеводный обмен, а фенхель - пищеварение.
Кероб
Кероб или кофе из рожкового дерева содержит очень полезную для пищеварения клетчатку, нормализует стул, способствует выведению из организма шлаков и содержит большое количество витаминов.
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