Дієтолог назвала найкорисніший та найшкідливіший види кави. А яку п'єте ви?

Асортимент кавових напоїв вражає різноманітністю. Кожен вид має свій неповторний смак. Від способу приготування, а також від кількості сиропу, вершків і цукру залежить корисність напою.

Про те, яка кава найшкідливіша, а яка найкорисніша, розповіла дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці в Instagram .

Яка кава найкорисніша

"Напевно у багатьох цього ранку перша чашка буде з цим напоєм. Адже кава, крім приємного смаку і аромату дає заряд енергії.⁣⁣ До вживання кави потрібно підходити за правилом - "в міру все добре". А щоб кава була корисною, крім помірності у вживанні, необхідно також правильно вибрати і приготувати її", - каже експерт.

Фус радить купувати каву в зернах. Оскільки мелена втрачає частину свого аромату, тому найсмачніша буде подрібнена безпосередньо перед заваркою. Також рекомендує уникати розчинної, яку отримують в результаті складних промислових процесів.

Яка кава найшкідливіша

"Найгірша кава типу 3 в 1 або розчинний капучино в пакетах. Там міститься багато цукру, шкідливих жирів та емульгаторів. Та й підсилювачі смаку і запаху, які додають в таку каву, можуть негативно відбитися на роботі печінки", - каже дієтолог.

При цьому Фус наголошує, що натуральна ж кава для печінки не тільки не шкідлива, а в розумних кількостях корисна.

"Цю користь визначають наявність гіркоти і антиоксидантів в зернах. Але слід згадати про те, що молоко і вершки, додані в каву, знижують активність кавових антиоксидантів, ускладнюють їх засвоєння організмом", - каже експерт.

Дієтолог рекомендує уникати популярного виду приготування кави - заливання окропом гущі. В такій каві багато дітерпенів - кафестола і кахвеола. Ці хімічні сполуки можуть підвищувати рівень "поганого" холестерину в крові і негативно відбиватися на роботі печінки.

"Найефективніше убезпечити себе від кахвеолу і кафестолу допомагають паперові фільтри. При цьому через фільтр без перешкод проходять в напій цінні для здоров'я поліфеноли - антиоксиданти, що містяться в кавових зернах", - пояснює Фус.

Як правильно готувати каву

"Не кип'ятіть каву, так вона втрачає не тільки смак, але і користь. З неї виділяється більше шкідливих речовин, особливо з кави дрібного помелу, руйнуються ефірні олії з корисними антиоксидантами", - говорить дієтолог.

Скло і якісна нержавіюча сталь - найбільш безпечні, нетоксичні матеріали. Використовуйте їх при заварюванні кави.⁣⁣

"Коли пити каву також важливо.⁣⁣ Не робіть цього натщесерце, вона подразнює слизову шлунка. Не вживайте каву, коли в прийомі їжі є м'ясо та інші продукти, що містять залізо. ⁣Пийте каву, насолоджуйтеся нею і не забувайте про шкоду надмірності та користь помірності", - каже Фус.