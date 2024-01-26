Як позбавитися шкідливої звички за допомогою п'яти кроків

Звички сильно впливають на нас

Визначте одну зі своїх шкідливих звичок, спробуйте поспостерігати за нею та зробити висновок, який вплив вона може мати на вас. Ця звичка може впливати на вашу щоденну ефективність, на вашу впевненість у собі та на ваш моральний стан. Тому важливо усвідомити свої шкідливі звички, щоб мати можливість позбутися від них.

Визначте шкідливу звичку і поставте чітку мету

Перш за все, вам необхідно визначити шкідливу звичку, над якою вам потрібно працювати. Хоча у нас у всіх є шкідливі звички, але важливо працювати лише над однією звичкою за раз, щоб досягнути ефективного результату. Наприклад, якщо ви хочете припинити перекушувати солодощами, ви можете почати з встановлення конкретної цілі, поетапного плану як її позбутись.

Зрозумійте, що викликає цю звичку

Спробуйте спостерігати за цією шкідливою звичкою протягом дня чи тижня. Зосередившись на ній, ви зможете визначити певні тригери. Поставте під сумнів ситуацію, свої емоції в момент, коли ця звичка вступає в дію. Ось питання, які варто поставити собі:

Коли ця звичка починається?

Які ви емоції відчуваєте у цей момент? Чи є одна емоція, яка переважає?

Коли це відбувається?

Чи можете ви знайти зв’язок між звичкою і присутністю конкретної людини?

Це ключовий крок у розумінні того, що змушує вас зберігати цю погану звичку, а також, як з нею боротись.

Знайдіть нову дію на заміну шкідливій звичці

Після аналізу, ви, безсумнівно, визначите причини шкідливих звичок і зрозумієте, як зможете з ними боротись. Наприклад, потреба у спокої та особистому просторі або зменшення стресу.

Тепер ви можете зрозуміти, як замінити шкідливу звичку на корисну. Мета полягає в тому, щоб визначити нову корисну звичку, яку легко засвоїти. Варто зазначити, що не йдеться про те, щоб різко вийти з зони комфорту. Є деякі кроки, які слід взяти до уваги, якщо ви поставили дуже важливу мету.

Повторюйте нову звичку принаймні протягом місяця

Очевидно, що не існує чарівної формули, яка б залежала від кількості днів, щоб сформувати або втратити звичку. Необхідний час повністю залежить від характеру звички та психологічного стану людини. Таким чином, ви можете оцінити робочий час відповідно до нової дії, яку потрібно практикувати, але вирішальним є саме встановлення кінцевого терміну. Наявність візуалізації цілі, чіткість графіку дає змогу конкретизувати роботу.

Будьте поблажливим і винагороджуйте себе

Шкідливі звички можуть бути важкими й не варто очікувати від себе бездоганних результатів з першого разу. Прийміть те, що помилки можуть статись. Це допоможе вам не впасти духом. Заздалегідь уявіть сценарій рецидиву, записавши, що ви можете зробити на той момент. Включення ризику рецидиву в нормальну схему дозволяє не опускати руки при невдачах. Вітайте себе, коли досягли результатів і це дасть вам сили продовжувати.