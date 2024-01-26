Как избавиться от вредной привычки с помощью пяти шагов

У многих людей есть вредные привычки. Одни могут разрушать жизнь, другие сосуществовать внутри нас и мы этого не осознаем. Психологи дали советы, как избавиться от вредных привычек.
Как избавиться от вредной привычки в 5 шагах, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Psychologies.
Определите одну из своих вредных привычек, попробуйте понаблюдать за ней и сделать вывод, какое влияние она может оказать на вас. Эта привычка может влиять на вашу ежедневную эффективность, вашу уверенность в себе и ваше моральное состояние. Поэтому важно уяснить свои вредные привычки, чтобы иметь возможность избавиться от них.
Прежде всего, вам необходимо определить вредную привычку, над которой вам нужно работать. Хотя у нас у всех есть вредные привычки, но важно работать только над одной привычкой за раз, чтобы добиться эффективного результата. Например, если вы хотите прекратить перекусывать сладостями, вы можете начать с установления конкретной цели, поэтапного плана, как ее избавиться.
Попытайтесь наблюдать за этой вредной привычкой в течение дня или недели. Сосредоточившись на ней, вы сможете определить определенные триггеры. Поставьте под вопрос ситуацию, свои эмоции в момент, когда эта привычка вступает в действие. Вот вопросы, которые стоит задать себе:
Когда эта привычка начинается?
Какие эмоции вы испытываете в этот момент? Есть ли одна преобладающая эмоция?
Когда это происходит?
Можете ли вы найти связь между привычкой и присутствием конкретного человека?
Это ключевой шаг в понимании того, что заставляет вас сохранять эту дурную привычку, а также как с ней бороться.
После анализа вы, несомненно, определите причины вредных привычек и поймете, как сможете с ними бороться. К примеру, потребность в покое и личном пространстве или уменьшение стресса.
Теперь вы можете понять, как заменить вредную привычку полезной. Цель состоит в том, чтобы определить новую полезную привычку, которую легко усвоить. Стоит отметить, что речь не идет о том, чтобы резко выйти из зоны комфорта. Есть некоторые шаги, которые следует учесть, если вы поставили очень важную цель.
Очевидно, что не существует волшебной формулы, которая зависела бы от количества дней, чтобы сформировать или потерять привычку. Необходимое время всецело зависит от характера привычки и психологического состояния человека. Таким образом, вы можете оценить рабочее время в соответствии с новым действием, которое нужно практиковать, но решающим является само установление конечного срока. Наличие визуализации цели, четкость графика позволяет конкретизировать работу.
Вредные привычки могут быть трудными и не стоит ожидать от себя безупречных результатов с первого раза. Примите, что ошибки могут произойти. Это поможет вам не упасть духом. Предварительно представьте сценарий рецидива, записав, что вы можете сделать в тот момент. Включение риска рецидива в нормальную схему позволяет не опускать руки при неудачах. Приветствуйте себя, когда добились результатов и это даст вам силы продолжать.
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