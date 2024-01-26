Как избавиться от вредной привычки с помощью пяти шагов

Привычки сильно влияют на нас

Определите одну из своих вредных привычек, попробуйте понаблюдать за ней и сделать вывод, какое влияние она может оказать на вас. Эта привычка может влиять на вашу ежедневную эффективность, вашу уверенность в себе и ваше моральное состояние. Поэтому важно уяснить свои вредные привычки, чтобы иметь возможность избавиться от них.

Определите вредную привычку и поставьте четкую цель

Прежде всего, вам необходимо определить вредную привычку, над которой вам нужно работать. Хотя у нас у всех есть вредные привычки, но важно работать только над одной привычкой за раз, чтобы добиться эффективного результата. Например, если вы хотите прекратить перекусывать сладостями, вы можете начать с установления конкретной цели, поэтапного плана, как ее избавиться.

Поймите, что вызывает эту привычку

Попытайтесь наблюдать за этой вредной привычкой в течение дня или недели. Сосредоточившись на ней, вы сможете определить определенные триггеры. Поставьте под вопрос ситуацию, свои эмоции в момент, когда эта привычка вступает в действие. Вот вопросы, которые стоит задать себе:

Когда эта привычка начинается?

Какие эмоции вы испытываете в этот момент? Есть ли одна преобладающая эмоция?

Когда это происходит?

Можете ли вы найти связь между привычкой и присутствием конкретного человека?

Это ключевой шаг в понимании того, что заставляет вас сохранять эту дурную привычку, а также как с ней бороться.

Найдите новое действие на замену вредной привычке

После анализа вы, несомненно, определите причины вредных привычек и поймете, как сможете с ними бороться. К примеру, потребность в покое и личном пространстве или уменьшение стресса.

Теперь вы можете понять, как заменить вредную привычку полезной. Цель состоит в том, чтобы определить новую полезную привычку, которую легко усвоить. Стоит отметить, что речь не идет о том, чтобы резко выйти из зоны комфорта. Есть некоторые шаги, которые следует учесть, если вы поставили очень важную цель.

Повторяйте новую привычку по крайней мере в течение месяца

Очевидно, что не существует волшебной формулы, которая зависела бы от количества дней, чтобы сформировать или потерять привычку. Необходимое время всецело зависит от характера привычки и психологического состояния человека. Таким образом, вы можете оценить рабочее время в соответствии с новым действием, которое нужно практиковать, но решающим является само установление конечного срока. Наличие визуализации цели, четкость графика позволяет конкретизировать работу.

Будьте снисходительны и вознаграждайте себя

Вредные привычки могут быть трудными и не стоит ожидать от себя безупречных результатов с первого раза. Примите, что ошибки могут произойти. Это поможет вам не упасть духом. Предварительно представьте сценарий рецидива, записав, что вы можете сделать в тот момент. Включение риска рецидива в нормальную схему позволяет не опускать руки при неудачах. Приветствуйте себя, когда добились результатов и это даст вам силы продолжать.