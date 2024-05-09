Як позбавитися щурів на городі: перевірені роками способи

Як відлякати щурів від городу

Зберігайте їжу далеко від городу

Щурі зазвичай шукають їжу, тому важливо зберігати всю їжу в герметичних контейнерах або в місцях, недоступних для гризунів. Це допоможе запобігти їхньому проникненню в город.

Використання репелентів

Існують спеціальні репеленти для щурів, які можна розпилити навколо городу або викласти у відкритих місцях. Ці репеленти можуть відлякувати щурів, змушуючи їх шукати їжу далі від вашого городу.

Використання відлякуючих рослин

Деякі рослини, такі як м'ята, шавлія або катран, мають запахи, які не подобаються щурам. Посадіть ці рослини на городі та гризуни будуть його оминати.

Використання відлякуючих звуків або рухів

Встановіть на городі пристрої з відлякуючими звуками (наприклад, ультразвукові відлякувачі) або рухомі предмети (наприклад, маячки або вітряки).

Заблокуйте нори

Щури влаштовуються під існуючими конструкціями, такими як садові будівлі та настили.

Щоб запобігти цьому, заблокуйте доступ до областей під ними незалежно від того, наскільки вузьким буде простір.

Проведіть генеральне прибирання у своєму саду, позбавтеся від сміття і обріжте рослинність, що розрослася. Це дасть щурам менше укриттів. Щури зазвичай лякаються цього і починають шукати притулку в інших місцях.

Загорожі і бар'єри

Побудуйте загорожу або бар'єр, які перешкодять доступу щурів до городу, також може бути ефективним способом відлякування. Наприклад, використання металевих сіток або нержавіючої сталі може завадити їхньому проникненню.

Зазвичай комбінація кількох з цих методів може дати найкращий результат. Також важливо регулярно перевіряти город на наявність щурів і вчасно приймати заходи для їхнього відлякування.