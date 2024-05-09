Как избавиться от крыс на огороде: проверенные годами способы

Как отпугнуть крыс от огорода

Храните пищу вдали от огорода

Крысы обычно ищут пищу, поэтому важно хранить всю пищу в герметичных контейнерах или в местах, недоступных для грызунов. Это поможет предотвратить их проникновение в огород.

Использование репеллентов

Есть специальные репелленты для крыс, которые можно распылить вокруг огорода или выложить в открытых местах. Эти репелленты могут отпугивать крыс, заставляя их искать пищу дальше от вашего огорода.

Использование отпугивающих растений

Некоторые растения, такие как мята, шалфей или катран, имеют запахи, которые не нравятся крысам. Посадите эти растения на огород и грызуны будут его обходить.

Использование отпугивающих звуков или движений

Установите на огороде устройства с отпугивающими звуками (например, ультразвуковые отпугиватели) или движущиеся предметы (например, маячки или ветряные мельницы).

Заблокируйте норы

Крысы устраиваются под существующими конструкциями, такими как садовые здания и настилы.

Чтобы предотвратить это, заблокируйте доступ к областям под ними независимо от того, насколько узким будет пространство.

Проведите генеральную уборку в своем саду, избавьтесь от мусора и обрежьте разросшуюся растительность. Это даст крыс меньше укрытий. Крысы обычно пугаются этого и начинают искать убежища в других местах.

Ограждения и барьеры

Постройте изгородь или барьер, которые помешают доступу крыс к огороду, также может быть эффективным способом отпугивания. Например, использование металлических сеток или нержавеющей стали может помешать их проникновению.

Обычно комбинация нескольких из этих методов может дать наилучший результат. Также важно регулярно проверять огород на наличие крыс и принимать меры для их отпугивания.