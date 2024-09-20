Як повністю відключити та видалити історію переглядів на YouTube: покрокова інструкція

Зупиніть історію перегляду YouTube

У додатку YouTube натисніть на своє зображення профілю у верхньому правому куті

Виберіть "Ваші дані на YouTube"

Перейдіть до "Історія перегляду YouTube". Ви, мабуть, побачите зазначене коло, яке показує, що воно включене. Натисніть стрілку.

Тепер ви потрапите на сторінку "Управління активністю". Перейдіть до "Історія перегляду YouTube" і натисніть "Вимкнути"

Вам з'явиться спливаюче вікно з попередженням, що при відключенні історії перегляду YouTube ви не будете отримувати персональні рекомендації тощо, і що цей параметр буде призупинено на всіх сайтах, додатках і пристроях, підписаних на цей обліковий запис. У ньому також зазначається, що ви не видаляєте жодних своїх попередніх даних. Якщо ви готові, натисніть "Зупинити".

Тепер з'явиться спливаюче вікно, що інформує вас про те, що ви більше не зберігаєте історію перегляду YouTube. Якщо ви використовували YouTube на цьому обліковому записі, вам також може бути показано нагадування про те, що у вас є історія перегляду YouTube, і посилання на видалення всієї старої історії.

Якщо ви натиснете на це посилання, ви можете видалити свою історію перегляду YouTube за останню годину, за останній день, за весь час або протягом власного діапазону.

Якщо ви хочете знову ввімкнути історію перегляду, це легко - просто йдіть по тому ж шляху, як і вище, до "Історія перегляду YouTube", і виберіть "Увімкнути".

Видаліть минулу історію перегляду YouTube

Якщо ви дійсно хочете очистити свою сторінку YouTube, вам потрібно видалити цю історію, інакше ви, як і раніше, отримуватимете рекомендації, засновані на всьому, що ви дивилися до того, як натиснули кнопку "Зупинити".

Якщо ви не скористалися посиланням "Видалити стару активність" у спливаючому вікні, ви все одно можете повернутися та видалити свою історію.