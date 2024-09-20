Как полностью отключить и удалить историю просмотров на YouTube: пошаговая инструкция

История просмотра позволяет YouTube отслеживать, что вы смотрите, чтобы предлагать релевантные видео, но иногда это может быть неудобно. Отключение и удаление истории просмотров на YouTube - отличный способ сохранить свою конфиденциальность и защитить персональные данные.
О том, как полностью очистить и отключить историю просмотров на YouTube, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.
Вам появится всплывающее окно с предупреждением, что при отключении истории просмотра YouTube вы не будете получать персонализированные рекомендации и т. д., и что "Этот параметр будет приостановлен на всех сайтах, приложениях и устройствах, подписанных на эту учетную запись". В нем также отмечается, что вы не удаляете никакие свои прошлые данные. Если вы готовы, то нажмите "Приостановить".
Теперь появится всплывающее окно, информирующее вас о том, что вы больше не сохраняете историю просмотра YouTube. Если вы использовали YouTube на этой учетной записи, вам также может быть показано напоминание о том, что у вас уже есть история просмотра YouTube, и ссылка на удаление всей старой истории.
Если вы нажмете на эту ссылку, вы можете удалить свою историю просмотра YouTube за последний час, за последний день, за все время или в течение пользовательского диапазона.
Если вы хотите снова включить историю просмотра, это легко - просто следуйте по тому же пути, как и выше, до "История просмотра YouTube", и выберите "Включить".
Если вы действительно хотите очистить свою страницу YouTube, вам нужно удалить эту историю, иначе вы по-прежнему будете получать рекомендации, основанные на всем, что вы смотрели до того, как нажали кнопку "Приостановить".
Если вы не воспользовались ссылкой "Удалить старую активность" во всплывающем окне, вы все равно можете вернуться и удалить свою историю.
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