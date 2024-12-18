Як повільніше п’яніти? Лікар дала поради для полегшення похмілля

Як полегшити похмілля після алкоголю

Лікар Каран Раджан пропонує їсти перед тим, як випити, щоб уповільнити вплив алкоголю. Медик прокоментував ствердження, що сир може бути ідеальною закускою перед вживанням.

"Якщо ви збираєтеся провести ніч у місті та випити алкоголю, з’ївши сир перед вживанням алкоголю, ви можете зменшити ризик похмілля. Це тому, що сир містить багато білкового жиру та складні вуглеводи, які можуть покрити шлунок", - писали в мережі.

Проте лікар Раджан сказала, що повністю захиститися від наслідків вживання алкоголю неможливо.

"Ви не можете вирівняти шлунок або створити фізичний бар’єр перед вживанням алкоголю, щоб менше п’яніти, оскільки більша частина алкоголю всмоктується у вашому тонкому кишечнику, але ви можете сповільнити травлення в цілому. І час проходження шлунково-кишкового тракту за рахунок споживання їжі з високим вмістом жирів, білків і клітковини, а також уповільнення швидкості всмоктування алкоголю", - сказав експерт.

Раджан зазначила, що перед вживанням алкоголю ви маєте гарно поїсти, це набагато полегшить похмілля на ранок.

"По суті, споживання калорій разом з алкоголем або перед ним сповільнює спорожнення шлунка та травлення в цілому. Якщо ви не поїсте - ви будете п'яніти набагато швидше", - резюмувала експертка.