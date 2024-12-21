Як повернутися у "гру", якщо у вас довго не було партнерки. 7 порад для чоловіків

Якщо ви вже давно самотні, це зовсім не привід для суму. Це ваш час перезавантаження, роздумів і особистого розвитку. Можливо цей час був потрібен для того, щоб ви усвідомили, яку саме людину хочете бачити поруч з собою.
Як повернутися у "гру" та знову спробувати побудувати стосунки, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.
Починати нові стосунки після довгої перерви важко. З одної сторони ви ще пам'ятаєте, як це все відбувається, а з іншої - ви стали значно старше, маєте досвід і боїтеся розчарувань та помилок. Ось декілька порад, які допоможуть вам знову вступити у "гру" під назвою стосунки.
Перш за все, запитайте себе: чого ви хочете? Серйозних стосунків, легкої симпатії чи, можливо, просто цікавого спілкування? Щирість із собою - перший крок до успіху.
Йдеться не лише про зовнішність (хоча підстригтись і вибрати стильну сорочку - це завжди плюс).
"Важливо, щоб ви почувалися впевнено. Займіться спортом, знайдіть хобі або просто почніть радіти життю", - радить фахівець.
Жінки цінують, коли їх слухають по-справжньому. Тому, якщо ви хочете справити гарне враження, запитайте про її інтереси, мрії, життя - і щиро слухайте.
Не намагайся виглядати крутішим чи розумнішим. Повірте, жінки швидко помічають фальш. Бути справжнім - ваш головний козир.
"Може статися, що жінка, яка тобі сподобалася, не одразу готова до серйозних стосунків. Поважай її темп. Пам’ятай, усе хороше потребує часу", - пояснює Віталій Курсік.
Після перерви в стосунках інтимна близькість може викликати певний дискомфорт. Не переживайте, це нормально. Тому й вам не варто квапити події, а йти поступово.
"Головне - бути уважним до партнерки та не боятися говорити їй про свої почуття. Також не забувайте про увагу до самого себе", - радить експерт.
Вам не потрібно нічого комусь доводити. Будьте відкритими до чогось нового і ваше щастя неодмінно прийде у ваше життя. Добитися симпатії жінки - важливо, але не варто це перетворювати на спортивне досягнення.
"Пам'ятайте, що ви вже - круті. Поставити певну мету і поступово йти до неї, насолоджуючись кожним кроком процесу - це також важливо. Дайте собі час та іншій людині й ви зможете досягнути значно більшого", - резюмує Віталій Курсік.
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