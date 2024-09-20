Як повернутися у форму після пологів: струнка Джамала розкрила свій секрет

Так, у Stories 41-річна артистка поділилася своїми лайфхаками.

"Цілих 9 місяців ти розтягуєшся. А стати такою ж, як була, потрібно за тиждень? Ні. На повернення необхідно приблизно такий самий час або більше - у всіх по-різному", - зазначила співачка, наголосивши, що вона все робить поступово, так як ще продовжує годувати грудьми дитину.

Джамала зазначила, що після других пологів повернутися у форму їй допомогли апаратні масажі, бажано також додати спорт та фізичну активність.

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Крім того, вона займається пілатесом, щоб знизити напругу та біль у тілі, зміцнити м'язи, а також йогою.

"Живіт, поперек та спина кажуть мені "дякую", - поділилася переможниця Євробачення-2016.

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Третім важливим способом є збалансований раціон. Співачка зазначила, що намагається дотримуватися правильного харчування, проте тут все ж таки потрібно враховувати грудне вигодовування та потреби мами та дитини.

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Нагадаємо, у квітні 2017 року Джамала вийшла заміж за Сеїт Бекіра Сулейманова. Обранець співачки є кримським татарином, уродженцем Сімферополя. Він здобув освіту у КНУ імені Тараса Шевченка та закінчив курси у Київській школі економіки. Працював економістом, а також відкрив у столиці свій заклад.

Пара виховує трьох синів: у березні 2018-го у них народився первісток Емір-Рахман, у червні 2020-го - Селім-Гірай, а 24 травня 2024 року - Алім Сеїт-Бекір.

Джамала з молодшим сином (фото: instagram.com/jamalajaaa)