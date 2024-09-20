RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как вернуться в форму после родов: постройневшая Джамала раскрыла свой секрет

Певица Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Катерина Собкова

Известная украинская певица Джамала, которая в мае этого года в третий раз стала мамой, рассказала в сети, как она намерена возвращать былую форму после родов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, в Stories 41-летняя артистка поделилась своими лайфхаками.

"Целых 9 месяцев ты растягиваешься. А стать такой же, как была, нужно за неделю? Нет. На возвращение необходимо примерно такое же время или больше - у всех по разному", - отметила певица, подчеркнув, что она все делает постепенно, так как еще продолжает кормить грудью ребенка.

Джамала отметила, что после вторых родов вернуться в форму ей помогли аппаратные массажи, желательно также добавить спорт и физическую активность.

Скриншот

Кроме того, она занимается пилатесом, чтобы снизить напряжение и боли в теле, укрепить мышцы, а также йогой.  

"Живот, поясница и спина говорят мне "спасибо", - поделилась победительница Евровидения-2016.

Скриншот

Третьим важным способом является сбалансированный рацион. Певица отметила, что старается придерживаться правильного питания, однако тут все же нужно учитывать грудное вскармливание и потребности мамы и ребенка.

Скриншот

Напомним, в апреле 2017 года Джамала вышла замуж за Сеит Бекира Сулейманова. Избранник певицы является крымским татарином, уроженцем Симферополя. Он получил образование в КНУ имени Тараса Шевченко и закончил курсы в Киевской школе экономики. Работал экономистом, а также открыл в столице свое заведение.

Пара воспитывает трех сыновей: в марте 2018-го у них родился первенец Эмир-Рахман, в июне 2020-го - Селим-Гирай, а 24 мая 2024 года - Алим Сеит-Бекир.

Джамала с младшим сыном (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Читайте РБК-Украина в Google News
ДжамалаНовости шоу-бизнесаЗвезды шоу-бизнеса