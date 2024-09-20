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Как вернуться в форму после родов: постройневшая Джамала раскрыла свой секрет

Пятница 20 сентября 2024 11:46
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Как вернуться в форму после родов: постройневшая Джамала раскрыла свой секрет Певица Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Катерина Собкова

Известная украинская певица Джамала, которая в мае этого года в третий раз стала мамой, рассказала в сети, как она намерена возвращать былую форму после родов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, в Stories 41-летняя артистка поделилась своими лайфхаками.

"Целых 9 месяцев ты растягиваешься. А стать такой же, как была, нужно за неделю? Нет. На возвращение необходимо примерно такое же время или больше - у всех по разному", - отметила певица, подчеркнув, что она все делает постепенно, так как еще продолжает кормить грудью ребенка.

Джамала отметила, что после вторых родов вернуться в форму ей помогли аппаратные массажи, желательно также добавить спорт и физическую активность.

Как вернуться в форму после родов: постройневшая Джамала раскрыла свой секрет

Скриншот

Кроме того, она занимается пилатесом, чтобы снизить напряжение и боли в теле, укрепить мышцы, а также йогой.

"Живот, поясница и спина говорят мне "спасибо", - поделилась победительница Евровидения-2016.

Как вернуться в форму после родов: постройневшая Джамала раскрыла свой секретКак вернуться в форму после родов: постройневшая Джамала раскрыла свой секрет

Как вернуться в форму после родов: постройневшая Джамала раскрыла свой секрет

Скриншот

Третьим важным способом является сбалансированный рацион. Певица отметила, что старается придерживаться правильного питания, однако тут все же нужно учитывать грудное вскармливание и потребности мамы и ребенка.

Как вернуться в форму после родов: постройневшая Джамала раскрыла свой секрет

Скриншот

Напомним, в апреле 2017 года Джамала вышла замуж за Сеит Бекира Сулейманова. Избранник певицы является крымским татарином, уроженцем Симферополя. Он получил образование в КНУ имени Тараса Шевченко и закончил курсы в Киевской школе экономики. Работал экономистом, а также открыл в столице свое заведение.

Пара воспитывает трех сыновей: в марте 2018-го у них родился первенец Эмир-Рахман, в июне 2020-го - Селим-Гирай, а 24 мая 2024 года - Алим Сеит-Бекир.

Как вернуться в форму после родов: постройневшая Джамала раскрыла свой секретДжамала с младшим сыном (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Ранее Джамала показала маленького сына и откровенно высказалась о материнстве в условиях войны.

Также Джамала заявила, что РФ хочет построить санаторий на месте дома ее родителей в Крыму.

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