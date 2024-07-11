Як пережити аномальну спеку: 10 порад лікарів для покращення самопочуття

За прогнозами синоптиків, невдовзі температура повітря в Україні може сягнути 41°C і більше. Однак є деякі лайфхаки, завдяки яким навіть під час спеки можна почуватись краще.

Докладніше про те, як можна полегшити свій стан під час спеки, можна дізнатись, - в матеріалі РБК-Україна .

Загалом сонячне випромінювання несе чимало ризиків для людини: сонячні опіки, сонячні удари, теплові ураження. Незалежно від віку і статі, сонячне проміння може спричинити навіть рак шкіри.

Лікарі зібрали 10 основних правил дотримання яких допоможе вберегти своє здоров’я під час спеки

Захищайте голову та якнайбільшу площу шкірного покриву від прямого сонячного проміння.

Найкращий варіант - крислатий капелюх, який затіняє вуха, потилицю та обличчя. Також обирайте легкий, вільний і світлий одяг, бажано з довгими рукавами, до того ж бажано носити сонцезахисні окуляри - із захистом від UVA- і UVB-променів.

Уникайте перебування на сонці з 11:00 до 16:00.

У цей час ультрафіолетове випромінювання найагресивніше. По вулиці пересувайтесь у тіні, а також використовуйте парасольки.

Слідкуйте за УФ-індексом на сайтах погоди чи у додатках - чим він вищий, тим більша небезпека для шкіри й очей. Індекс 6 і вище вважається небезпечним.

Залишати дітей і тварин в автівці у спеку - смертельно небезпечно.

Якщо на вулиці 30°C, то в салоні авто, припаркованого на сонці, температура сягає 40°C вже за 10 хвилин, а за годину - 53°C.

Пийте багато води, якщо до цього немає протипоказань. Підтримувати водний баланс - необхідність. Якщо не відчуваєте спраги, пийте невеликими порціями.

Уникайте солодких напоїв, кави та алкоголю - вони посилюють зневоднення.

Якщо у вас підвищений кров’яний тиск або інші хронічні захворювання - проконсультуйтеся зі своїм лікарем щодо кількості вживання рідин.

Використовуйте сонцезахисний крем, щоб уникнути сонячних опіків. Ефективними вважають креми широкого спектру з фактором захисту від сонця SPF 30 або вище - інформацію про SPF шукайте на упаковці.

Їжте "легкі" страви: овочеві супи й салати без м’яса, фрукти, йогурти, нежирне м’ясо.

Уникайте гострих спецій та жирних страв - вони здатні підвищувати температуру тіла.

Уникайте надмірних фізичних навантажень на свіжому повітрі опівдні. Якщо не хочеться відмовлятися від занять спортом, то в спеку варто починати виконання вправ поступово. Якщо відчуєте слабкість або запаморочення, зупиніться і перейдіть у тінь.

Пам’ятайте, що небезпечно перебувати довгий час не лише під прямим сонячним промінням, а й у спекотних приміщеннях.