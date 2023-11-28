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Як повернути гроші за пробне ЗНО 2022 року: інструкція

Вівторок 28 листопада 2023 14:11
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Як повернути гроші за пробне ЗНО 2022 року: інструкція Як повернути гроші за пробне ЗНО 2022 року (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копитко

Учасники, які були зареєстровані для проходження пробного ЗНО 2022 року, можуть повернути свої кошти. Їх можна отримати на банківську картку або ж перерахувати на потреби ЗСУ. Нагадаємо, що торік ЗНО не відбулося через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Про те, як повернути кошти, пояснює РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію "Освіта".

Як повернути гроші за пробне ЗНО 2022 року

Регіональні центри оцінювання якості освіти продовжують повертати кошти особам, які зареєструвались на пробне ЗНО і скористалися спеціальним сервісом на сайті Українського центру оцінювання.

Таким особам потрібно звернутися до того регіонального центру, на рахунок якого були переказані кошти.

Учасники пробного тестування можуть вибрати, куди перерахувати кошти: на особистий банківський рахунок чи на підтримку Збройних Сил України.

Додамо, що торік було зареєстровано майже 156 тис. осіб на пробне ЗНО. Значна частина уже подала заявка на повернення коштів. Із них понад 4 тис. осіб перерахували свої гроші на ЗСУ на суму понад 1 млн грн.

Як отримати кошти на банківську картку

Щоб кошти повернулись на банківську картку, потрібно слідувати наступним крокам:

  • авторизуватися на спеціальному сервісі на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Вказати назву регіонального центру, куди були перераховані кошти, логін та пароль доступу до персональної сторінки учасника пробного ЗНО
  • вибрати перерахунок коштів на особистий (або іншої фізичної особи) рахунок
  • вказати банківські реквізити отримувача коштів (прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, рахунок отримувача за стандартом IBAN (складається з літер UA та 27 символів)
  • створити відповідну заяву
  • надіслати заяву на електронну пошту регіонального центру, зазначену в заяві

Після заповнення даних треба дуже уважно перевіряти усю інформацію, бо збережену заяву не можна буде відредагувати.

Як повернути гроші за пробне ЗНО 2022 року: інструкціяВікно для авторизації на сайті УЦОЯО (скриншот)

Як перерахувати кошти на ЗСУ

Для цього виконайте наступні дії:

  • авторизуйтеся на спеціальному сервісі на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Зазначте назву регіонального центру, якому було сплачено за послугу, логін та пароль доступу до персональної сторінки учасника пробного ЗНО
  • виберіть перерахунок коштів на підтримку Збройних Сил України, підтвердьте свій вибір, вкажіть своє прізвище та ім’я так, як вказували під час реєстрації для участі в пробному ЗНО

Кошти, які перераховують учасники пробного ЗНО, потрапляють на спеціальний рахунок, відкритий Національним банком України. Їх гарантовано використовують для допомоги ЗСУ.

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